Euro 2020 Live: Storbritannia mot Tyskland reaksjon og siste nytt i dag

Uavhengighetenes Miguel Delaney var på Wembley for Englands massive seier, og følelsen av muligheten føltes like viktig og kraftig som den en-dags Euro 2020 runde-16-seieren.

“Dette er et godt eksempel på hva England spiller for og hvordan fotball øker livet. Den følelsen var der tidlig på dagen. Det var passende at en slik seier dekket den største mengden siden i mars. Å gå opp til Wembley Way var som å gå tilbake til et perfekt arrangement. Det føltes som om det var både naturlig og veldig spesielt.