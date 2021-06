Euro 2020 Live: UK vs Germany Latest Plus Wales v Denmark Last 16 Creation

Bale forbereder seg på å slå Danmark ettersom Wales har marsjert de siste 16 sammenstøtene

Hold deg oppdatert med alle de siste nyhetene om Euro 2020 mens England forbereder seg på å møte Wales i 16. runde avspark mot Danmark på lørdag.

Leon Koretska ankom for å redde Tyskland i den døende etappen av gruppe F-finalen på onsdag, noe som betyr at Tyskland reiser til Wembley neste tirsdag for England-troppen.

Selv om Die Manschaft representerer en tøff første motstander i utslaget, kan man fortsatt regne med at England faller på den positive siden av trekningen. Wales, derimot, har de tøffeste løpene for de siste etappene i turneringen, med Danmark på toppen, men de er også på samme side av trekningen som Frankrike, Italia, Spania og Kroatia, mens Belgia møter Portugal som Cristiano Ronaldo er ny fra å slå en ny internasjonal rekord.

Jordan Henderson, som betalte for en del av fotballen i banken under de tre Lions-finalen mot Tsjekkia, mobiliserte laget sitt: Mange av disse guttene går ut og leker, liker spillet og spiller uten frykt. Dette er hva de må gjøre igjen på tirsdag. Gå og nyt det, gå og vis alle hvor gode de er. Bruk følelser og nysgjerrighet på riktig måte for å gi energi til spillet fordi det kan være veldig annerledes. Som en erfaren spiller kan jeg hjelpe med det og sørge for at vi er i riktig humør til å gå til spillet og ha trening de neste dagene for å forberede oss på det. Alles selvtillit og alles følelse er god, og vi har noen dager til å gjøre oss klare til et stort spill. Men mange av guttene har allerede spilt i de største kampene: Champions League-finalen, Champions League-kampene, Cup-finalen, de store kampene for England. Selv om de er unge og vant til store spill, håper jeg de forventer dette. ”

