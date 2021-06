Euro 2020: Møt Skottlands Wembley-helt Stephen O’Donoghue med interesse for pakking

Verdsatt av AC-12, tatt av Jose Mourinho, applaudert av den første ministeren og feiret med å bake kaker på kjøkkenet til det skotske teamhotellet.

Hvis fansen i England ikke hadde kjent mye om Stephen O’Donnell tidligere, ville de ha forbannet ham da han forlot Wembley Stadium etter en målløs remis på fredag.

O’Donnell er en kandidat som ikke vil være nasjonal spiller. Kritisert – i øynene til hovedtrener Steve Clark – for sin opptreden mot Tsjekkia på mandag, forventet mange ikke at Motherwell skulle holde sin plass mot den høyre-engelske.

Men, etter hans kranglete scene i London, er BBC bestemt for Skottland.

Å tilbakebetale lojalitet og dominere Sterling

Tsjekkias 2-0-nederlag inspirerte ikke tillit til mange av Dorton-hæren. Senere hadde O’Donnell en anspent scene før den ble erstattet av noen på sosiale medier.

Faktisk ropte mange at Rangers-spiller-høyreback Nathan Patterson eller Celtic-kantspiller James Forrest skulle velges til turnéen mot England.

“Analyser spillet før vi begynner å drepe dem på grunn av hvem spillerne er og hvor de spiller,” sa Clark til den menneskeskapte førkampen på Kilmarnock.

Den skotske hovedtreneren holdt fast ved O’Donnell for Wembley, og 29-åringens håp ble knust, og så noen. Raheem Sterling ble redusert til bare fem berøringer i Skottland-boksen – ingen av dem var skudd – og innbytter Jack Grealish ble sjelden truet.

Også O’Donnell testet effektivt til høyre. Hadde det ikke vært for den enorme redningen fra Jordan Pickford, kunne volleyballen hans i første omgang i første omgang ha levert et mer strålende skotsk resultat.

Den tidligere Bartik Thistle-spilleren traff 46 baller – tre foran England foran Sterling, Harry Kane og Bill Foden.

“I samfunnet ser du nå alt, du liker det, det er vanskelig å komme vekk fra det,” sa O’Donnell til BBC Scotland Post.

“Det er vanskelig, du synes det er lett som 29-åring, men det er nytt for oss alle, og jeg er glad jeg var i stand til å betale tilbake lederen.”

O’Donnells berøringsplan viser hans innvirkning som høyrekant mot England

‘Forbildet som inspirerer neste generasjon’

O’Donnells 19. cap har mottatt ros fra alle hold, i hvert fall ikke for sin manager, som fortalte BBC Scotland at han burde ha startet intervjuet med de to ordene “Stephen O’Donnell, han er den beste.”

Den skotske hovedtreneren var ikke den eneste imponert. Kaptein Andy Robertson var en av de mange spillerne på laget hans som ga ham uanmeldt navnebekreftelse i intervjuer etter kampen.

Line of Duty-skuespilleren Martin Compton gikk inn i handlingen; Roma-sjef Mourinho bemerket at det hadde vært et “fantastisk mål”; Nicola Sturgeon ga ham også et spesielt notat.

Mann på kjøkkenet, bror og trollmann

Selv om Kieran Tyrney, Andy Robertson og Scott McDomine er kjent over hele verden for sine roller i Arsenal, Liverpool og Manchester United, er O’Donnells kultstatus generelt reservert for de med ML1-postnummeret.

Overraskende nok var vakten denne gangen i fjor teknisk arbeidsledig. Etter å ha fullført stavemåten på Kilmarnock var høyresidens fremtid uklar, og han trente sammen med Hamilton Academics for å holde seg i form.

Noen dager inn i forrige sesong ble det inngått en avtale med hjembyen Motherwell, med O’Donnell som bidro til å sikre Euro 2020-stedet i Skottland med en seier i Beograd tre måneder senere.

O’Donnell, som tilbrakte to år i Luton Town før Kilmarnock kom tilbake i nord, fortalte BBC Scotland i forkant av kampen. “Jeg trodde det kunne ha vært for sent å gå inn.”

Imidlertid har hans bånd med Clark vært langvarig. Blant annet snakker han om managerens løfte om å la ham delta på broren Markus som utnevnt til pastor på Rugby Park uavhengig av fotballens engasjement, og bare Clarkes arving, Angelo Alessio, forbød ham å dra.

O’Donnell, som debuterte internasjonalt under Alex McLeish, sa: “Han plukker meg.” “Noen ganger kan formen min ha gledet det, noen ganger ikke. Så det gjør alltid en stor forskjell at han stoler på meg.”

Akkurat som Sterling holder baklommen, er vakten også kjent for å ha en pisk eller kjevle nær armen. O’Donnells interesse for å lage mat utenfor banen er at Skottland-teamet er godt kjent med hans arbeider.

“Jeg liker å bake og det,” glødet han. “Hvis kokken på kjøkkenet på hotellet tillater meg, slår jeg en liten plate, men det er ingen skuespill.”

Det er ingen skuespill.