Euro 2020: Østerrike er igjen for sent til å vinne en hardt seier mot Nord-Makedonia

Østerrike slo to ganger sent for å sikre Nord-Makedonias debut i en avgjørende kamp som endte med et 3-1 nederlag mot Romania.

Igor Angelovskys side brøt ny bunn ved å kvalifisere seg til Euro 2020 etter en play-off-seier over Georgia i november i fjor.

37 år gammel spiss Goren Pandey, som også gikk bak Stephen Leiners imponerende avslutning, ble den nest eldste målscoreren av EM i første omgang.

Men som de gjorde to ganger i kvalifiseringen, kom de uhindret mot østerrikerne og vant sin første seier i euro takket være innsatsen til innbytterne i andre omgang Michael Grigorich og Marco Arnadovic.

Leiner ble fanget i landets 2-1-seier over Nord-Makedonia i november i fjor og trengte 18 minutter for å jage dem tilbake.

Anbefalt

Demon fanget seg til høyre bakre stolpe, og da han fullførte løpeturen, ble det perforerte vinkelkorset til Marcel Sabitzer til huset.

Østerrike doblet raskt sin fordel, men den umarkerte Sasa Kalajtjik Sabitzers kors ble stukket rett inn i Stol Dimitrovsky.

Men akkurat som Franco Fodas lag dominerte, kom Nord-Makedonia tilbake i det 27. minutt med Star Man Pandey som angrep sluttspillvinneren mot Georgia.

Den tidligere Inter Milan-spilleren scoret et annet viktig mål for landet sitt, etter i sin 38. keeper Daniel Bachmanns utgang, etter å ha unnlatt å samle en defensiv kombinasjon og traff nettet.

Alexander Drajkovsky var heldig nok til å motta bare gult kort etter å ha dukket opp for Alexander Drogovich i albuen i en luftutfordring.

Etter at Eljif Elmas ‘elegante bass åpnet og hugget ut det østerrikske forsvaret, korrigerte Boban Nikon sin tilbakevending ved å dykke for Boban Nicolos føtter.

Dimitrovsky kom til sin redning i den andre enden, og dykket i full lengde for å slå ut Grigoritz smarte header.

Men spissen kunne ikke nekte 12 minutter fra tid, da David Alabas nøyaktige innlegg foran Dimitrovsky ble avfyrt.

Østerrike kjente på blodet og prøvde å drepe spillet, men Sabitzer blokkerte et skudd før de traff døden igjen.

Tidligere West Ham-spiss Arnadovic kom bak det nord-makedonske forsvaret og trillet ballen i nettet forbi Dimitrovsky.