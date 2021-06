Euro 2020: Scotland Fan Park blokkert av Westminster Council | Skottland

Tusenvis av skotske fans blir igjen uten et offisielt sted å samles i London før fredag Euro 2020 Konflikt med England etter planer om en fanpark blokkert av Westminster Council.

Rådet, med støtte fra regjeringen, bestemte at de 3200 fansen som reiser som en del av den offisielle skotske kvoten og tusenvis med billetter kjøpt gjennom det offentlige salget, ikke vil være i stand til å delta i “festival” -atmosfæren som skal markedsføres. En del av Euro-opplevelsen.

Skottlands støttegrupper har redusert rapportene om at 20 000 mennesker kan reise under konkurransen, noe som tyder på at regjeringens begrensninger og problemer kan begrense antall mennesker som vil reise.

Dette følger en motstridende melding om at reiser mellom Nord og Sør er åpen og åpen for gjestfrihetsvirksomhet, men billettløse skotske fans blir bedt om å bli hjemme eller sørge for at de har et “trygt” sted å se Wembley-kampen mens de velger å reise.

“Det er ingen måte å fortelle hvor mange mennesker som vil reise den dagen,” sa Hamishs ektemann, som kommer fra Dorton Military Clubs Association, som reiser alene i en bil for å bli med broren i Wembley. “Det kan være tusenvis London Hvis ikke noe annet, og de ikke har billetter, vil skottene finne en vei med slektninger eller venner som bor i nærheten. ”

Trafalgar Square har tradisjonelt vært scenen for skotske fans før kamper, noen ganger med dårlige scener, Som i 2013 Når supporterne fyller fontenen på torget med vaskevæske. I år vil torget imidlertid tjene som en sosialt avsidesliggende fanpark for Londons ledende arbeidere. Den eneste offisielle “fan-sonen” i hovedstaden, Tower Bridge, er 1200.

Det er forstått at Westminster Council har avvist en forespørsel fra Londons borgermesterkontor om å åpne en ny fanbase i byen. Skottland På riktig måte støttet regjeringen samtalen på grunn av bekymring for at den kan oppmuntre til reiser.

Paul Goodwin, fra Scottish Football Supporters ‘Association, sa at mangelen på et sted å samle hindrer folk i å reise. “Folk forstår hva en epidemi er og er fortsatt bekymret,” sa han. “Det er ingen steder å komme sammen, det er en del av reisen: godmodig tapperhet gjøres bedre kollektivt.”

Mannen la til: “Det er uverdig for kua, det vi alle gjorde under epidemiene for å tro at det ville være noe problem. Når jeg forstår [ London mayor] Sadiq Khans bekymringer, jeg tror ikke det er lurt å si at folk ikke kommer lenge etter å ha arrangert turene sine. ”

Khan gjentok meldingen om at billettløse fans burde bli hjemme. “Skotske fans er verdenskjent for å bringe en feststemning til de store kampene, men regjeringens begrensninger er fortsatt på plass på begge sider av grensen.