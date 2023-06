EURO 2024-KVALIFISERING – Norge-ledede Skottland på kurs mot tredje strake seier

Brugeois Jack Hendry deltok i seieren, som gjør at skottene kan ta førsteplassen i gruppe A med 9 poeng. I mellomtiden fikk Norge (3.) kun ett poeng. Spania (3 poeng, 2.), en Nations League-finalist mot Kroatia på søndag, vil kvalifisere seg igjen i september med en tur til Georgia (1 poeng, 4.), som møter Kypros (0 poeng, 5.) klokken 20.45. . I gruppe G klarte ikke Montenegro og Ungarn å score (0-0) på Pot Korikom Stadium i Podgorica. Det andre oppgjøret mellom Litauen og Bulgaria endte også uavgjort (1-1). Selv om Edvinas Kirtvainis tok ledelsen (15., 1-0), fortsatte Litauen med å score flere etter oppsigelsen av Justus Lasikas (17.). Marin Petkov utlignet for Bulgaria (27, 1-1). På poengtabellen har Ungarn (2.) og Montenegro (3.) 4 poeng, mens Bulgaria og Litauen kun har ett poeng. Serbia (6 poeng, 1.) reiser til Bulgaria neste tirsdag. Med et unionist Anthony Morris-mål slo Luxembourg Liechtenstein 2-0 takket være Danel Sinani (59.) og Gerson Rodriguez (89.). Luxembourgerne er 3. i gruppe J med 4 poeng i påvente av resultatet av Island-Slovakia og Portugal mot Roberto Martinez mot Bosnia-Hercegovina. (Belga)