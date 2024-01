Euro 2024 volleyball. Norge spilte nok en dårlig prestasjon

Det er klart at denne håndballen er en av Euro-overraskelsene. Etter Spanias innledende runde-exit var det nordmennene som fant seg i nettet igjen. For å gå inn i hovedrunden, onsdag 17. januar i Hamburg (Tyskland), tapte Sander Sakhosens partnere mot Portugal (37-32). En ny dårlig prestasjon bare dager etter uavgjort mot Færøyene (26-26).

De startet imidlertid kampen bra mot Nantes' Alexandre Cavalcanti og teamet hans. Etter å ha tatt ledelsen 11-8, nøt nordmennene en forrykende pause for å ta kontroll over portugiserne 6-0 (13-11, deretter 13-17). Et sterkt comeback for Paulo Pereiras menn, preget av 8 mål fra Pedro Portela og 7 fra Martim Costa. Sistnevnte er den nest høyeste målscoreren på dette EM med 27 mål (uavgjort med danske Mathias Kitzel).

Med dette nederlaget er nordmennene så godt som ute av turneringen. De er nå fire poeng bak Danmark og Sverige (de to beste i hver gruppe kvalifiserer seg til semifinalen). Portugiserne starter på nytt og håper å erobre ett av de to skandinaviske landene.

Danmark frykter 40 minutter

I andre kamper i denne gruppe 2 ble Danmark holdt av Nederland i 40 minutter, før Luke Steins torturerte lagkameratene (39-27). Høyreback Mathias Kitzel skilte seg nok en gang ut med 9 mål (2e Han var uavgjort med Martim Costa som turneringens toppscorer med 27 mål). Til slutt, på kvelden, vant Sverige stort sett mot Slovenia (28-22).

Les mer. Hvem er Frankrikes motstandere i hovedrunden?

For neste dag i gruppen møter Hamburg, Danmark og Sverige hverandre i finalen (20:30) fredag ​​19. januar. Tidligere møter Slovenia Portugal (15.30) og Nederland mot de norske (18.00).