EURO-ASPEKTER: Seier over Norge rykker Blues nærmere kvartfinale

Så kjedelig det var… Søndag tok Frankrike U21 et stort steg mot kvartfinalen i Euro Espoores i Cluj-Napoca, Romania etter en knepen 1-0-seier over Norge. Etter åpningsseieren mot Italia (2-1), sikret Les Blouettes sin andre seier på rad takket være deres kveldsspiss Michel Ollis, men uavgjort eller seier er nødvendig i den siste gruppespillet mot Sveits.

En siste norsk mulighet

Første periode var kampens dårligste, nordmennene hadde absolutt ingen sjanser, mens franskmennene kun kunne score to ganger per skudd på mål. Mangelen på rytme var tydelig, noe som gjorde det vanskelig for Bleuets mot et lag fra Norge. Bare feilkontren på Habs-siden var relativt høy med 9 fløyteforseelser til to gule kort.