Euro Cyclocross: Belgia endte på tredjeplass bak Frankrike og Storbritannia i mixed-serien.

Det belgiske mixed stafettlaget endte på tredjeplass under European Cyclocross Championships i Pont-Chateau, Frankrike fredag. Frankrike slo Storbritannia i helgens første stevne. Bare fem lag konkurrerte i løpet, med Tsjekkia og Italia som endte på henholdsvis 4. og 5. plass.

Alle stafetter skal bestå av seks løpere, tre for menn og tre for kvinner fordelt som følger: en junior, en U23 eller en junior, og en elite eller en U23. For Belgia er dette Naud De Clercq Og sionil de sciciter (Junior), Yorben Laurisen Og Xaydee Van Sinay (U23) også Witsche Meusen Og San Cont (Elite) som konkurrerte i løpet.

Frankrike (Aubin Sparfel, Celia Gerry, Remy Lelandois, Electa Galchot, Joshua Dubau Og Helen ClauselHan vant med 33 sekunder foran britene, som stilte med tre juniorer (Oscar Amy, Imogen Wolfe Og Katt Ferguson) med en U23 og to elite (Daniel Barnes, Cameron Mason Og Anna K) Belgia kom i mål på 1:07, foran Tsjekkia på 1:13 og Italia på 1:15.

Tidligere i dag ble det bestemt at løpene som er planlagt til lørdag blir utsatt til søndag på grunn av hardt vær forårsaket av stormen Ciaran.

Lørdag skal det konkurreres løp for juniorer og herrehåper (U23) og eliteløp for kvinner. Søndag står juniorer, kvinnehåper (U23) og herrer elite på menyen.