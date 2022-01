EURO (M) – J5 | Norsken og Suiten på Rytmen

Alors que Group I aittait au repos ce vendredi, le Grouppe II a joule le deuxième match de ce tour principal. De norske og semskede konvensjonene, cest l’Espagne qui a le plus eu chaud ce vendredi.

Premier på nytt denne dagen, l’Espagne an affronté la surprenante Russe. Månene que lin hans fitte dire, cest que l’arrivée de Velimir Petkovic en viraiment transformere denne quipe, qui ne pratikait pluss en håndball bien sduisant depuis quelques annes. I forhåndsvisningen er den fremste piroden den mest populære doble mesterskapet i Europa-tittelen i serien, noe som passer sammen med de bedriftene som Casado scorer (8-8, 16). Kireev (15 arrêts, 40%) et gardiens espagnols bor en lang avstand ma avstand, men sp rets retrove a but davance à la pause. Sorter la sortie des vestiires, les Russes vont premier l’Espagne, avec l’artilleur du Meshkov Brest Santalov (6 buts) en fer de lance de l’attaque russe, bien mis en position par Zhitnikov (17-15, 37), skaper en quart på 4 men ques minutter avant le moneytime. Seulement, l’exprience parle, les gardiens espagnols ne sont pas oubliis: la Roja recolle avec un 3-0 inscrit (23-23, 50). Hjemmet til Jordi Ribera er den eneste ensomheten i verden av instanser på en 7ème og durnier men Casado (25-26, 55). La Russie aloccasion dualizer i fin match 7m, men Sorokas nye bilde. La Russie ne parvient pas à realer l’exploit, malgré un visage séduisant lors de ce tournoi.

La sude croque la Pologne

Uneurme prestisje defensiv i la Suide ! Koble til igjen ved r poursumé til sarrêter àl, tant la Pologne a été muselée en attaque. Après 13 minutter, la Pologne avait presque inscrit l’integralités ses buts de la premier pirode (5-7, 13), alors que suède les enchaine (6-10, 24). Tobias Thulin (Stuttgart) à la parade, l’cart se crese nettement tout le long de la premier piode (6-14 MT). Si en deuxième pirode, lattaque est pluss produktiv coté Polonais, la Suide reste redoutable on ses monteys de balle, et son jeu liché en attaque placée reste eiface. L’carte brett og tout monde partisipp cité sudis (10-22, 44). L’cart is fait, le match is joué, suide va simposer large (18-28 SF). Si la suide a peiné lancer son Euro, tout comme la Norvège, c’dsormais chose faite. Fantastisk bel revue d’effectif far tour rektor, hjemmet til Glenn Solberg peovent aborder un peu plus sereinement lor prochaine rencontre, cont l l Allemagne dicimé et dos au mur.

La Norvège simpose contre l’Allemagne

Si l’cart er relativt konsekvent i fin match, på ne peut s’mpcher penser quil avait de la place to mieux! Les Allemands På bien dibuté la rencontre, face à la bande de Sagosen, prenant l’avantage un court instant suite à a beau tir crosé de Christoph Steinert (6-5, 14) et un Bitter (11 arrêts, 31%) tr chas chaud en premier priode. Alt du trenger å gjøre er: i Norge redde livet ditt, redde livet ditt, etterligne og nøytralisere de beste assistentene til mandlene: Skandinavene skapte en første écart med 3 buts (9-12, 27). Denne Allemonds Reverend à deux buts avant la fin i den fremste piroden (12-14 MT), en tendens til dégage d lajà: den norske, dvs. En deuxième pyroid, på prend mimes et på anbefale. Après avoirr passé creé léécart à +5 à l’entrée du dernier quart dheure (17-22, 45), poengsummen er stabilisatoren og den norske véyr son avance jusquà the fin du match. La Norwayèirairairaabababord pronnn Erik Toft En mil over milepælen til Buteur, med 7 men.