Euro M21: Sveits slo Norge for å starte turneringen – rts.ch

Med noen seire gjorde Sveits en vellykket start på Euro M21 i Cluj. Patrick Rahmans lag vant 2-1 mot Norge i en kompleks kamp.

Etter at Emile Seide (Sassuolo) vant i det 19. minutt, snudde Sveits tabellen med to slag fra Don Ntoi (36.) og Castriot Imery (55.). Vaudois og Genève ble hjulpet av uinspirerende keepere for å gi fargene deres en dyrebar seier. Dette gjør at Sveits kan takle de to oppgjørene mot Italia søndag og Frankrike onsdag under ideelle forhold.

Enkeltpersoner utgjør forskjellen

Sveits vil imidlertid måtte heve nivået på spillet for å overvinne trenden i denne gruppespillet. Mot Norge viste han skavanker. Med en tryggere keeper og mer ferdighet i siste kamp, ​​ville Norge vunnet denne kampen stille. Patrick Rahmans menn led mye i Transylvania, det samme gjorde Ardan Jashari, som var veldig nølende.

Heldigvis er Sveits reddet av sin egenart. Med sin eksplosive fart fløy Ndoye over møtet. Det sto 1-1 og Imery fant i mellomtiden målet med sin ofte opererte høyrefot. Når det gjelder Fabian Ryder, var han avgjørende i begge målene, Ndoyes restitusjon for seieren og Imeris seier for seier. Alle tre skal ha ros, det samme er Aamir Saibi. Ufornøyd i den sveitsiske cupfinalen klarte Lugano-keeperen med sin tilstedeværelse å frigjøre et forsvar som aldri hadde vært opp til det.

ats/lper