Euro U19 | De blå gjenvinner selvtilliten ved å beseire nordmennene

Blues beseiret Norge (31-24) i kampdag 2 av EM U19 kvinner.

Etter et skuffende nederlag mot Ungarn i går ettermiddag (29-30), måtte Frankrike sprette tilbake mot Norge i dag. Hvis de ikke ønsker å gå tomhendt i kveld og sette kvalifiseringen til hovedrunden i fare, er en seier i ettermiddag avgjørende. Som en påminnelse går EM i Romania fra 6. til 16. juli.

Hvem er best? Assa Dabo Sissoko Føre Bleuettes til seier? Imperial (8 mål) foran den norske målvakten, noe som lar franskmennene øke gapet i første omgang (17-13). Takket være et kompakt og solid forsvar, produserte det franske laget sin kontringshåndball med en tilleggsbonus på 5 mål. Borg E Og Beret. En annen rotasjon på slutten av kampen vil være avgjørende for søndagens siste puljekamp mot Serbia (18:45). Som en påminnelse har Serbia ingenting å spille for, etter å ha tapt sine to første gruppekamper. En seier og Eric Bharats menn vil kvalifisere seg til hovedrunden.

EDF U19 – Euro 2023 J2 Frankrike – Norge: 31-24

Statistikk: Dussella 3, Dexier 4, Dapo Sissoko 8, Dury 1, Bourque E 5, Perret 5, Pintaud 1, Bourque L. 3, Errard 1

Felix Landois