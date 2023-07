Euro U20: Grusom skuffelse for Young Lions å gå glipp av pallen

De hadde kommet til EM U20 med den dristige ambisjonen om å dra med en europeisk medalje rundt halsen. I Heraklion på Kreta, ikke langt fra der de unge løvene løper, er det tredje trinnet på etappen knapt synlig. En dag etter deres smertefulle semifinaleterlag mot Israel kan de unge belgierne gi seg selv en fin trøstepremie i søndagens småfinale mot Hellas. Til slutt forlot Steve Ibbens og hans spillere kampen med ekstra frustrasjon.

Det hele så imidlertid ut som en god start for å se Young Lions avslutte EM med et historisk resultat. Thijs de Ridder, som pådro seg en håndskade tidligere i semifinalen tidligere på dagen, kom tilbake for å møte Hellas. Med lederen tilbake i aksjon og fortsatt med en dobbel-dobbel (15 poeng og 12 returer), gikk det belgiske laget til dette siste møtet med klar selvtillit.

Fra drøm til drøm

Til tross for ledelse fra start til slutt og 10 poengs fordel i starten av siste kvartal, så det belgiske laget sitt siste håp da det plutselig kollapset offensivt (4 poeng i 4. kvartal). Spredt i hjemmestrekningen. Etter å ha tatt scoringen 3 minutter fra slutt, kom grekerne frem etter ekstraomganger og lot gleden eksplodere mens de stirret tomt foran belgierne.

Nærmere drømmen sin, endte denne talentfulle generasjonen opp med å leve en drøm med en bronsemedalje på fingertuppene før de så en fryktelig flukt. En unik mulighet som ikke kommer tilbake for lagets nøkkelledere Thijs De Ridder, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Sean Pouedet og Xander Pintelon, som var i U20-årene i fjor.

Belgia: 16/49 (2 poeng); 8/24 (3 poeng); 8/14 (lfs). DE RIDDER 15, LEDGEN 8, Mennes 11, pintelon 6, POUEDET 6, Di Maria 8, Grymonprez 7, Verstraete 3, Bilolo -, De Wilde -, Missia-Dio -, Swolfs-.

