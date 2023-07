EURO U21, Norge – Sveits, fakta og tall | Under 21 år

Norges første UEFA-EM U21-finale på et tiår begynner i gruppe D mot Sveits på CFR Cluj Stadium i Cluj-Napoca.

Mens Norge kommer tilbake til finalen for første gang siden 2013, har Sveits kvalifisert seg til to påfølgende turneringer for andre gang og har som mål å forbedre gruppespilleliminasjonen i 2021.

Gruppe D fullføres av Frankrike og Italia. Seks kamper spilles i den rumenske byen Cluj-Napoca, enten på CFR Cluj Stadium eller Cluj Arena.

Tidligere møter

Kastriet Imerys selvmål i den 92. gjorde at Norge vant 3-2 mot Sveits i en vennskapskamp i Marbella 24. september 2022.e Minuttet som gjorde forskjellen. Det var Sveits andre selvmål da Anel Husik førte Norge foran på det 29.e min. Mohamed Amdoni utlignet tre minutter før pause og Imery sørget for 2-2 på den 69.e Oscar Popp ga Norge ledelsen minuttet senere og 11 minutter senere.

Den siste av de to sidenes åtte kamper i EM under 21 kom i 2017-kvalifiseringen. 12. oktober 2015 trakk Sveits uavgjort 1–1 hjemme mot Biel.e Et minutt for gjestene ble annullert etter 11 minutter av Haris Tabakovic, som tidligere hadde scoret på den 79. av Mohamed Elyounoussi.eNorge vant 2–1 hjemme mot Drammen 7. oktober 2016. Qayaz Zahid ga hjemmelaget ledelsen i den 44. over.eEdimilson Fernandez utlignet for Sveits 11 minutter ut i andre omgang.

Disse fire poengene plasserte Norge på andreplass i gruppe 9 bak England, fire poeng bak gruppevinnerne, men fire foran tredjeplasserte Sveits.

Det var Norges femte seier på åtte kamper mot Sveits, et løp som inkluderte avgjørende seire borte (7–3) og hjemme (4–1) i kvalifiseringen 1998, som til slutt gjorde at Norge endte på tredjeplass. 7-3-tapet var Sveits tyngste nederlag i U21-historien.

Sveits eneste konkurranseseier mot Norge kom 20. august 2008, en 2–0 hjemmeseier. Sveitseren tapte andre etappe 2-1, men endte på topp i gruppe 5 med 16 poeng, fire mer enn Norge. Sveits tapte 4–3 mot Spania i sluttspillsrunden.

Norge har vunnet fire av de seks siste vennskapskampene mellom de to lagene, mens Sveits har vunnet de to andre.

Om lag

Norge

Det var Norges tredje opptreden i finalen og 2013 var deres første semifinaleopptreden siden 1998. Begge kampanjene endte med tap mot Spania, 1-0 etter ekstraomganger i 1998 og 3-0 for ti år siden, da Norge endte på andreplass i gruppe A bak Italia.

Steffen Iverson scoret begge målene i Norges 2–0-seier over Nederland i tredjeplasskampen i 1998.

Norge ble nummer tre i kvalifiseringsgruppen 2021, 17 poeng bak Nederland og Portugal.

Denne gangen vant Leif Gunnar Smeruds lag 8 av sine ti kvalifiseringskamper til topps i gruppe A med 24 poeng, to foran Kroatia.

Jørgen Strand Larsson, som ikke var med i troppen til turneringen, ble Norges toppscorer i kvaliken med seks mål.

sveitsisk

Sveits gjør sin femte finaleopptreden og bare den andre på rad. Semifinalister på hjemmebane i 2002, i deres første opptreden siden 2011, var Sveits mest suksessrike kampanje i 2011 et Yann Sommer-mål der de ikke slapp inn et mål før et 2–0-tap mot Spania i finalen.

I 2021 kvalifiserte Sveits seg for første gang i fem utgaver, og endte på tredjeplass i gruppe D med tre poeng og tapte mot Kroatia på mål scoret etter at begge lag uavgjort mot England på tre poeng.

Før disse finalene, en 1-0 seier over England i første kampdag i 2021, så Sveits fem av sine seks siste finaler, selv om de tapte sine to neste mot Kroatia (2-3) og Portugal (0-3). )

Det Mauro Lustrinelli-trenede laget kvalifiserte seg til finalen i 2023 som totalt sett beste nummer to. Gruppe E. Sveits vant syv av 10 kamper og tapte kun for gruppevinnerne (0-2). )

Lustrinelli dro til Thun 1. juli 2022 og ble erstattet to uker senere av Patrick Rahman.

Zeki Amdouni var Sveits sin toppscorer i kvalifiseringen med 6 av 22 mål, mens Simon Somm startet alle ti kampene.

Amdouni scoret i de fire første UEFA EURO 2024-kvalifiseringskampene med A-laget, og tok tallet til fem mål i disse kampene, inkludert en kamp hjemme mot Romania (2-2) 19. juni.