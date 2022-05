Euromillions Draw Resultater: 173 millioner jackpot er ikke en stor vinner, her er de trukket tallene

173 millioner euro skal mottas denne tirsdagen i EuroMillions-trekningen. Vinnerfasen krever tilsetning av fem riktige tall og to riktige stjerner. Nasjonalt lotteri . Uten at noen er heldige i denne siste trekningen, vil spillere ha en ny sjanse til å vinne jackpotten og bli millionær i den neste EuroMillions-trekningen denne fredagen.

Suksessnummer:

8-20-26-47-48

Vinnende stjerner:

3-8

Hvordan spille Euromillions?

Du kan spille e-lotto online eller kjøpe din favorittspillscene på et utsalgssted (bokhandel, butikk, etc.).

Det finnes mange typer pasninger: enkel slip, multiple slip og raskt valg.

I en enkel stemmeseddel, som koster € 2,5 per blanding og én trekning, vil du spille mellom én og seks kombinasjoner. Fasene har hver 50 tall og 12 stjerner. Du må krysse av for 5 tall og 2 stjerner for et poeng. Du kan også velge antall spor du vil delta på, noe som vil øke vinnersjansene dine.

I flere stemmesedler kan du krysse av for opptil 10 tall og 12 stjerner om gangen – dette gir deg flere sjanser til å få en vellykket kombinasjon. Som enkle stemmesedler kan du velge flere trekninger på rad.

Hvis du ikke har et spesifikt lykketall, er hurtigvalg et tidsbesparende alternativ: systemet vil velge tallene og stjernene omtrent for deg.

Euromillions trekninger finner sted hver tirsdag og fredag: Du kan få resultatene direkte, på første side, klokken 23.00, men med vinnertallene på DH. Hvis du har en eller flere vellykkede faser, sjekk dem ut på National Lottery Sales Center.

Hva er de mest populære lottotallene i Belgia? Hva er statistikken og spådommene? Hvor kommer lottoen fra? Vi forteller deg alt.