Euromillions: På 17 minutter vil ikke denne vinneren ha 162 millioner euro på kontoen sin!

Timen er timen. Dette er et ordtak som ofte blir fortalt i barndommen. Den siste EuroMillions-vinneren burde være glad for å ha lært leksjonene sine godt. Denne torsdag morgen avslørte Française des Jeux (FDJ) litt informasjon om franskmannen som vant en beskjeden sum på 162 289 050 euro.

For å unngå ytterligere krav har FDJ i det minste avslørt vinneren. Første ting: den femte største vinneren i fransk lotterihistorie slapp så vidt unna ham. Faktisk sjekket disse tretti menneskene fra sørøst i Frankrike tallene på internett klokken 19.58. Det vil si 17 minutter før kampslutt klokken 20.15 og 13.17 før den offisielle trekningen.

“Jeg spiller ikke for små summer, men bare for store jackpotter!”, erklærte han til FDJ. “Klokken var 19:58; jeg måtte teste lykken”. Man kan også si at flere muligheter fungerer bedre. For å slå numrene hans (perfekt kombinasjon: 1 – 20 – 41 – 42 – 50, stjerner 3 og 7), brukte Lucky den gode gamle “flash”-teknikken. Dette betyr at systemet velger tallene for deg. Tilsvarer Quickpick i Belgia.

Da han skjønte at han hadde vunnet, dro den unge mannen uten å kaste bort tid “Å fly for første gang på 20 år.” Han skyndte seg til Paris “For første gang i livet hans.” Tilsynelatende kan den grunnleggende husmoren utforske den franske verden. I pressemeldingen heter det: “Hans første destinasjon er Irland. Han planlegger også å utforske New Zealands store vidde og krysse USA.”

I tillegg til å reise, kan han vurdere å realisere drømmen: «Bli et bryggeri og markedsfør ditt eget øl». Han får et nytt liv!