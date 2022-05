EuroMillions trekningsresultater: Ingen stor vinner for jackpotten på 17 millioner, her er de trukket tallene

Trekningen av EuroMillions er satt til å vinne 13 millioner euro denne fredagen. Vinnerfasen krever tilsetning av fem riktige tall og to riktige stjerner. Nasjonalt lotteri. Uten heldige vinnere i denne siste trekningen, vil spillere ha en ny sjanse til å vinne jackpotten og bli millionærer i den neste EuroMillions-trekningen neste tirsdag.

Suksessnummer:

15-23-28-34-48

Vinnende stjerner:

3-5

Hvordan spille Euromillions?

Du kan spille e-lotto online eller kjøpe din favorittspillscene på et utsalgssted (bokhandel, butikk, etc.).

Det finnes mange typer pasninger: enkel slip, multiple slip og raskt valg.

I en enkel stemmeseddel, som koster € 2,5 per blanding og én trekning, vil du spille mellom én og seks kombinasjoner. Fasene har hver 50 tall og 12 stjerner. Du må krysse av for 5 tall og 2 stjerner for et poeng. Du kan også velge antall spor du vil delta på, noe som vil øke vinnersjansene dine.

I flere stemmesedler kan du krysse av for opptil 10 tall og 12 stjerner om gangen – dette gir deg flere sjanser til å få en vellykket kombinasjon. Som enkle stemmesedler kan du velge flere trekninger på rad.

Hvis du ikke har et spesifikt lykketall, er Quick Selection et alternativ som vil spare deg for tid: systemet vil grovt velge tallene og stjernene for deg.

Euromillions trekninger finner sted hver tirsdag og fredag: Du kan få resultatene direkte, på første side, klokken 23.00, men med vinnertallene på DH. Hvis du har en eller flere vellykkede faser, sjekk dem ut på National Lottery Sales Center.