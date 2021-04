Europa frykter nok en regjeringsfeil

Disse tallene kan være høyere nå fordi Frankrike lager færre genetiske sekvenser enn Wales. Advarselen om nye varianter kan være overdrevet – D-celleimmunitet mot vaksiner og tidligere infeksjoner eksisterer fortsatt, selv om antistoffer faller – og innfører regelen om å spre dem uhindret. Dømmekraft Spontan ravefest På Parc des Buds-Summont i Paris i løpet av helgen vil de spre seg.

Det franske vitenskapelige rådet har bedt om at Moderna-vaksinen skal holdes i reserve – noe som ser ut til å være den beste noensinne for disse stammene – og advarer om at tilfeller kan bli henlagt om sommeren. Mahmoud Suarez, professor ved universitetet i Versailles, sa at den franske regjeringen utviklet en politikk på hoven og “nektet” å fjerne barrierer i en tid da kritisk behandling var nødvendig i 60 franske avdelinger.

Det gjorde også Drake Åpnet mandag i 15 av Italias 21 regioner Han tok det han kalte den beregnede risikoen. “Dessverre må jeg si igjen: Viruset er ikke forhandlet om,” sa professor Massimo Gully fra Sacco Hospital i Milano. Professor Krishanthi var hard og beskyldte den italienske lederen for å være kaotisk.

For tidlig gjenåpning er spesielt farlig i Italia fordi mennesker over 80 år ennå ikke har blitt vaksinert. Den tidligere Conte-regjeringen ga i stedet størrelse til frontlinjearbeidere, det riktige valget hvis de kunne kontrollere hvem som virkelig er på første rad. I stedet gikk dosen til venner i førti- og trettiårene.

Angela Merkels Tyskland Trekker i motsatt retning Aktiver landets “nødpause” og gå til Club Med-blokken. Det skjerper tiltakene med det klare målet om å trekke den syv dager lange forekomsten under 100 nye epidemier per 100.000 mennesker. Tyskland biter kulen til slutten av juni og utsetter utvinningen til andre omgang.

Jeg tviler på at resultatet vil gi president Merkel et bedre økonomisk utfall. Det er Mr Macron, Draghi og Euro-Technograd som kan forklare noe å gjøre hvis deres beregnede innsats går dårlig.

Når det gjelder Boris Johnsons løse tunge, har jeg lært i journalistikk i over 40 år at folk aldri tar mye hensyn til det de sier. Se på hva de gjør.

