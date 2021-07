Europa hadde 650MW produksjonskapasitet for solceller i slutten av 2020

Den siste versjonen av den fotovoltaiske rapporten utgitt av det tyske forskningsorganet Fraunhofer Institute of Solar Energy Systems (ISE) avslører tilstanden for europeisk fotovoltaisk produksjon i slutten av 2020, ifølge en rapport fra tidsskriftet pv.

Kontinentet hadde 22,1 gigawatt (gigawatt) solkapasitet for å produsere polysilisium på det tidspunktet, ifølge et sammendrag publisert tirsdag. Ifølge rapporten ble polysilisiumkapasiteten i Europa eid av den norskbaserte produsenten Elkem, som er kontrollert av den kinesiske staten og de tyske selskapene Wacker and Silicon Products.

Derimot hadde Europa bare 1,25 gigawatt produksjonskapasitet for solfolie i slutten av 2020, ifølge en rapport fra den norske baserte Fraunhofer ISE, i Norsun og norske krystaller som eies REC Silicon Crystals; Og i Frankrike, i fotowattdriften til energiselskapet EDF. Mangel på europeisk celleproduksjonskapasitet var enda tydeligere, og studien anslår bare 650 MW anlegg, vedlikeholdt av det finske selskapet Valoe i Fabha i Litauen; av det italienske energiselskapet Enel i hjemlandet; Og av Ecosolifer i Ungarn.

Markedet hadde 6,75 gigawatt produksjonskapasitet for solcellemoduler på slutten av året, men det ble spredt over 29 selskaper identifisert av forskningsinstituttet.