Europa League: Union eliminert av Bayer Leverkusen i kvartfinale (videoer)

jeg erUnion Saint-Gilloise kom til kort kvalifiseringsrekord til Europa League-semifinalene etter å ha tapt 1-4 mot Leverkusen i kvartfinalen på Lotto Park i Anderlecht torsdag.

I en fullsatt og støyende Lotto Park trengte Leverkusen 67 sekunder for å score. Flott arbeid av Florian Wirtz på baksiden av forsvaret, Moussa Diaby ødelegger Anthony Morris for å gli inn i et tomt mål (2., 0-1).





Det var ikke nok til å dempe unionens raseri da de fortsatte med å angripe det tyske målet. Victor Bonifaes, som allerede har scoret 11 mål denne sesongen i Europa, åpnet skuddvinduet, men ble kontret av Edmond Dabsoba (4.).

Tvunget til å finne seg selv, etterlot Unionen hull bak ryggen deres, og Leverkusen kunne ha utnyttet uten Koki Machidas innblanding foran Diaby (22.). Det var bare en utsettelse for Bayer, som doblet ledelsen like før pause. Diaby, lansert i full fart, fant Adam Hlosek ute til høyre. Den tsjekkiske spissen leverte et perfekt innlegg for Mitchell Booker å krysse Morris (37., 0-2).