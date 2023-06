Europa ønsker å demontere Google

Gitt EUs klage på konkurranselovgivningen, kan det hende at Google må spinne ut annonseteknologiavdelingen. En enestående forespørsel fra EU, men en del av et bredere sett med tiltak som har blitt implementert av flere land mot nettgiganten, inkludert av USA.

Måten Googles teknologi brukes på i reklame reiser spørsmål for EU-kommisjonen. Det ble i det minste avslørt til Bloomberg av flere personer involvert i filen som foretrakk å være anonyme.

I følge disse ikke navngitte kildene handler søksmålene om hvordan Google har så mye monopol på andre selskaper innen teknologiområdet for nettannonsering. Dens tilstedeværelse gjennom hele prosessen med å kjøpe og lage innhold av annonsører ville virkelig gi den en urettferdig fordel.

I de aller fleste tilfeller er den type straff som gjelder for denne typen brudd på konkurransereglene, bot ledsaget av en anmodning om endring av atferd. Dette er første gang EU-kommisjonen har bedt om deling av et datterselskap av et selskap, spesielt av giganten Google.

Disse handlingene legger til pågående rettssaker i USA som også involverer Mountain View, med de samme klagene. Også andre land som Frankrike har tatt tiltak i denne retningen gjennom årene.

Det skal sies at Googles monopol på annonsespørsmålet, selv om det ikke er synlig for allmennheten, utgjør en god del av selskapets omsetning, og at selskapet ikke har råd til å endre adferd på dette området. Men på grunn av sin dominerende posisjon som den mest brukte søkemotoren, har Google et kvelertak på personopplysninger som ingen seriøs konkurrent kan utvikle.

Til dags dato har imidlertid ingen av de rettslige søksmålene mot Google hatt noen sjanse til å lykkes. Men akkumuleringen av avgifter fra mange land, inkludert verdensmakt nummer én og en av de største økonomiske og politiske blokkene på planeten, gjør muligheten for dekonstruksjon mer troverdig.

Ifølge Bloombergs kilder kan søksmålet reises allerede onsdag. Google har ikke kommentert saken ennå, men hvis Googles annonseteknologidivisjon faktisk blir demontert, vil den garantert endre ansiktet til internett mer enn du kanskje mistenker.

