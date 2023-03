Europa ønsker å få slutt på «grønnvasking», denne falske miljøhandelsstrategien | Økologi

En studie utført av den europeiske direktøren, som dateres tilbake til 2020, viste at en stor del av miljøpåstandene som fremsettes for salg av produkter og tjenester er «vage, villedende eller ubegrunnet», og overfloden av «grønne» etiketter øker forvirringen . Forbrukeren som ønsker å kjøpe «bærekraftig».

«Jeg har for eksempel sett T-skjorter hvis etikett sier at de er laget av resirkulerte plastflasker. Når du ser nøye etter, kommer 1% fra resirkulerte flasker,» påpeker Virginigos Sinquevicius, miljøkommissær, ved en pressekonferanse konferanse. «Vi er fulle av informasjon,» forklarer han videre. «Det finnes 230 forskjellige miljømerker på EU-markedet.»

For å bryte ut av jungelen av miljølogoer, varemerker og «grønne» etiketter, foreslår kommisjonen å knytte forpliktelser til «eksplisitte» miljøpåstander, som er relatert til miljøpåvirkningen, ytelsen eller aspektene ved et produkt, en tjeneste eller den profesjonelle han selv. Selskaper som fremsetter slike påstander må kunne bevise at de er basert på uavhengig vitenskapelig analyse. Det er opp til medlemslandene å få på plass hensiktsmessige prosedyrer (og potensielle straffer).