«Europa risikerer ødeleggelse i konflikt med Russland»

På en konferanse i Berlin erklærte mannen som underviser ved universitetet i Potsdam at Europa risikerer å bli «ødelagt» dersom det blir en konflikt med russerne. Sönke Neitzel forklarer at hovedproblemet er logistisk og kaller det til og med et «mareritt» i denne forbindelse. Verken Bundeswehr (tyske væpnede styrker) eller den tyske økonomien var forberedt på krig med Russland. – De nødvendige forberedelsene vil ta minst 15 år. Hvis russerne angriper før da, vil det ende dårlig, forklarer han.

Tyske generaler som deltok på denne spesielle forsvarskonferansen støttet også professorens synspunkter om at NATO ikke ville vinne den «første krigen» på sin østflanke fordi det ville ha vanskeligheter med å sende tropper og utstyr til frontlinjen veldig raskt.

– Det er helt klart: Hvis våre væpnede styrker går til krig, vil de dø hvis de ikke har nok droner, luftvern eller forsyninger, sier Sonke Neitzel. Sistnevnte lanserte en appell til den tyske regjeringen: «Vi trenger mer penger, vi trenger mer personell. Vi kan ikke utelukke at våre væpnede styrker må kjempe.»