Europa satser på kull og legger Paris-avtalene på hylla for å redde økonomien og industrien

Dermed kan denne energikilden enkelt mobiliseres og koster mye mindre enn gass for tiden, selv om kull har sett en økning i prisene de siste månedene: «Hvis vi ser på kullpriser, selges tilsvarende én megawatt-time for rundt 45 euro – noe som ikke er billig – sammenlignet med 130 euro for gass. Kullprodusert elektrisitet er billigere, den finnes på europeisk jord og vi er ikke like avhengige av Russland av den som gass er.Legger Damien Ernst til.

Elektrisitet produsert med kull, selv om det er dyrt sammenlignet med tidligere år, er derfor billigere enn gass i dette tilfellet.

Mot strømmangel i Europa i vinter

Men til tross for å produsere elektrisitet fra kullkraftverk, bør ikke Europa være i stand til å gjøre opp for produksjonstapet tillatt av gasskraftverk, ifølge Francesco Contino, professor ved Ecole polytechnique ved UCLouvain og energiekspert. Materiale: «Dette vil ikke være nok Mange aktører i sektoren advarer om at vi må begrense forbruket vårt.forklarer professoren.

For UCLA-professoren vil mangelen på energikapasitet og rasjonering først og fremst skade europeiske industrier, og indirekte forbrukere:Tungindustrien kommer til å bremse opp og det er et dårlig tegn, det er en stor frykt for mange arbeidere.«