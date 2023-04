Europaparlamentet pålegger tilgangsbegrensninger for marokkanske representanter

Ingenting blir som før. Europaparlamentet vedtok «retningslinjer» for hvordan medlemmene bør henvende seg til representanter for enkelte land, som Marokko, som ble godkjent torsdag 13. april under et møte bak lukkede dører på presidentkonferansen, som samler lederne av politiske grupper. . «De er basert på vedtatte resolusjoner og vedtak og klargjør prosedyrer når det gjelder tilgang, oppdrag og møter med visse land,» sa Delphine Collard, en talskvinne for organisasjonen.

Det er et spørsmål for Europaparlamentet å redusere innflytelsen fra representantene for Qatar og Marokko på den europeiske delegasjonen. Nå blir parlamentsmedlemmer og medhjelpere bedt om å søke tillatelse fra parlamentet til å invitere landenes diplomater til lokalene og informere parlamentets president når lovgivere møter dem. Politikk. Disse retningslinjene er først og fremst ment å hjelpe Roberta Metsola og høytstående embetsmenn med å avklare situasjonen til MEP-medlemmer og å bedre kontrollere hvem som skal møtes i sammenheng med den pågående kriminelle etterforskningen i Belgia for å avgjøre om MEP-er har mottatt bestikkelser fra Qatar og Marokko.

Retningslinjene er imidlertid ikke bindende. Det blir med andre ord ikke ilagt sanksjoner mot medlemmer som ikke respekterer dem. Og de er atskilt fra den pågående reformen om åpenhet og etikk som ble skapt av Qatargate, som parlamentet ønsker å fullføre til sommeren. – Dette kan føre til en situasjon hvor disse reglene formaliseres i fremtiden, sa en parlamentarisk tjenestemann på betingelse av anonymitet. Vi må vite hvem de møter og hvorfor. Jeg tror alle forstår at vi ikke kan fortsette å handle som om ingenting har skjedd. »