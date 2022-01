Europaparlamentets talsmann David Sassoli er død i Italia

«David Sassoli døde klokken 01.15 den 11. januar på CRO (Cancer Reference Center) i Aviono, Italia (nord for Venezia, red.anm.), hvor han har vært innlagt på sykehus siden slutten av desember,» kunngjorde Roberto på Twitter Quilo . , talsmann for David Sosoli.

“Dato og sted for begravelsen vil bli annonsert i løpet av de kommende timene,” la han til.

Mandag ettermiddag sa hans talsmann Mr. Sasoli ble innlagt på sykehus med “alvorlige komplikasjoner på grunn av dysfunksjon i immunsystemet” og hans offisielle aktiviteter ble kansellert.

Han hadde tidligere lidd av leukemi og hadde allerede vært innlagt på sykehus med lungebetennelse, som holdt ham ute av Europaparlamentet i flere uker.

David Sosoli, en tidligere journalist og TV-nyhetsanker i Italia, har vært speaker for Strasbourgs lovgivende forsamling siden 2019. Hans periode ble avsluttet denne måneden midt i den fem år lange valgperioden.

Valget på hans etterfølger, som lenge har stilt spørsmål ved om han vil representere seg selv, er foreløpig satt til 18. januar.

Gruppen hans, Social Democrats (S&D), den andre politiske kraften i Europaparlamentet, falt fra i midten av desember for å stille med en kandidat, og førte EPP-kandidaten (til høyre) til det nåværende første mellomvalget. parlamentets speaker, maltesiske Roberta Metzola.

“Ekte demokrat”

Roberto Guillo, som ble intervjuet på TV-kanalen Roy News24, hyllet “en god, bestemt og kjempende mann”. “Han var en sann demokrat. Han trodde på å møte forskjellige kulturer,” la han til.

Den italienske kulturministeren, Tario Francicini (demokrat, PD), hyllet ham raskt på Twitter: «Xiao David, livslang venn», i en melding med et bilde av David Sasoli.

De siste timene har mange Internett-brukere, inkludert mange politiske skikkelser i Italia, vist sin støtte til David Sosoli på sosiale medier, ved å bruke hashtaggen #ForzaDavid (“Mot, David”) for å vise at tjenestemenn er solidariske med støttemeldinger fra europeiske selskaper og parlamentsmedlemmer.

David Sassoli, medlem av Europaparlamentet siden 2009, ble ikke avskrekket i kommunevalget i Roma i 2013, og ble valgt til Europaparlamentets president i juli 2019 etter forhandlinger mellom sentrale europeiske politiske krefter om nøkkelansvar for EU. .

Høyreorienterte som ledet kommisjonen, sammen med Ursula van der Leyen, og de liberale sentrister representert av Charles Michael i huset stemte på ham.

Men hans dekret, som han var mest involvert i, ble snart undergravd av helsekrisen, som tvang Europaparlamentet, det eneste europeiske selskapet som ble valgt, til å jobbe eksternt.

Med samhold midt i en epidemi, gjorde David Sosoli inntrykk ved å sette opp et øde campus i Strasbourg og Brussel, lage mat til de trengende og sette opp et screeningsenter. Fungerer som et fristed for isolerte kvinner.

Kort tid etter at nyheten om dødsfallet ble kunngjort, uttrykte MEP-ene sine følelser: “Jeg er dypt trist. Hans oppdrag med å modernisere parlamentet fra grunnen av er fremsynt, og jeg håper vi kan fullføre arbeidet han har påtatt seg.” Slik svarte. Dansk MEP Karen Melchior (Fornyelse, Venstre).

“Mitt hjerte er knust. Europa har mistet en leder, jeg har mistet en venn, demokratiet har mistet en mester,” forventes det at den maltesiske MEP Roberta Metsola følger etter.

EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen berømmet også minnet om sin «kjære venn» på Twitter.

David Sosoli, diskret, men fast i sine diskusjoner om halvsykler i både Strasbourg og Brussel, fikk «enstemmig støtte» fra sin politiske komité i november for å stille for en andre periode. Men på det tidspunktet erklærte han seg ikke offisielt som en kandidat, og helsen hans forårsaket en viss usikkerhet i denne nominasjonen.

“Vi er ikke her for å snakke om meg selv, jeg er i tjenesten til teamet mitt,” sa han forsiktig til S&D-parlamentsmedlemmer. I midten av desember ønsket komiteen å droppe nominasjonen av en kandidat.