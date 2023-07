Europas Euclid-satellitt skytes opp lørdag for å kartlegge galakser

Euklid-oppdraget skal gjøre det mulig å identifisere og forstå hva som representerer 95 % av den usynlige delen av universet, det vil si mørk energi (68 %) og mørk materie (27 %). «Vi vet at det er der, men vi vet ikke hva det er», oppsummerer André Fuzfa, en kosmolog ved Universitetet i Namur, ved opphavet til belgisk deltakelse i dette prosjektet ledet av ESA, European Space Agency. «Vi vil forsøke å forstå effekten av disse elementene på fordelingen av galakser over milliarder av år.» Euclid vil etter hvert tilby 3D-kart over milliarder av galakser, milliarder av år gamle eller nyere. Så det vil være mulig for forskere å gå tilbake i tid for å bedre forstå effektene av denne usynlige materien i universet. Denne satellitten, testet i Liège, vil registrere 850 GB data per dag i seks år. Euklid vil skanne himmelen mer enn 1,5 millioner kilometer fra jorden. Denne oppskytningen i bane er planlagt to til tre måneder etter oppskytingen på en Space X Falcon 9. «Vi er alltid litt stresset når vi skyter opp et teleskop», innrømmer Sébastien Clesse, en kosmolog ved ULB. Dataene samlet inn av Euclid vil være tilgjengelig fra november 2023, i bølger. De vil være offentlige og vil tjene «i det minste for en generasjon av forskere», sier André Fuzfa. (belgisk)