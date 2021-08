Europas store hemmelighet er de små hattestjernene

Registrer deg for MyFT Daily Digest og bli kjent med nyhetene til europeiske selskaper først.

Det er sunn fornuft at Europa har et flerårig forsinkelse i å bygge fantastiske selskaper som kan konkurrere med Amerikas globale suksesshistorier.

Selv om risikokapitalinvesteringene har vokst betydelig på kontinentet det siste tiåret, er den europeiske oppstartssektoren relativt liten sammenlignet med styrkene i Nord-Amerika.

Sykdom strekker seg til børsnoterte selskaper i Europa. I mer enn et tiår har europeiske aksjeindekser ligget betydelig bak USA. Når vi så raskt over de europeiske medlemmene i Fortune 500, ble de aller fleste etablert før andre verdenskrig – tenk på solid, ensformig og langsom vekst.

Med så mye fokus på å prøve å finne etniske europeiske private oppstart, har mange seere ikke klart å finne ut at noen av verdens raskest voksende og best presterende små selskaper faktisk gjør fremskritt under nesen. Nytt i dem.

Høy revEn økonomistyringsgruppe med base i Texas, i fjor Publisert en analyse Små børsnoterte selskaper som presterer best i utviklede land i løpet av fem år fra 2015-20.

Aksjekranterte selskaper i Nord-Amerika, Vest-Europa og Australia startet med en markedsverdi på $ 150 millioner til $ 10 milliarder, og utgjorde i løpet av en femårsperiode minst 350 prosent av den totale aksjonærinntekten (35 prosent i året tilsammen) .

Alta Fox ekskluderte alle selskaper innen energi-, råvare- og finanssektoren, og som en siste test må selskapene få positiv inntektsvekst og avkastning før skatt, renter og avskrivninger for de foregående 12 månedene.

Funnene i studien er i strid med en betydelig visdom om mangel på raskt voksende selskaper i Europa sammenlignet med USA.

Av de 104 selskapene som foretok den endelige kuttingen, utgjorde selskaper i Vest -Europa 55,7 prosent av totalen mot 32,7 prosent i Nord -Amerika, mens resten sto for Australia.

I løpet av denne tiden genererte mange av de mindre europeiske børsnoterte selskapene – hvorav mange du kanskje ikke har hørt om – årlig avkastning, noe som forhindret venturekapitalfinansieringen fra å bli bedre. Jilam, et fransklistet animasjonsstudio som produserer innhold for Netflix og Amazon. ASA lover, Et norsk selskap som behandler forlisavfall økte 1.244 prosent.

Andre var mikrokapitalandeler uten investeringsbankanalytikerdekning, noe som ville være mindre enn bankmannsbolig ved studiestart.

Godkjenning, Bavarian gaming datterselskap Bavarian Gaming, som produserer high-end racing simuleringer, hadde en markedsverdi på 1,85 millioner kroner i 2015, men økte sin totale aksjeinntekt (TSR) med 8 217 prosent på fem år. I dag er verdien 2 352 millioner.

Andre er kjent for leserne. Noen er ikke så nye som Games Workshop, et britisk minikrigsspillselskap som ble grunnlagt for 46 år siden, og som vokste fra 160 millioner m til 2,5 milliarder pund i løpet av denne perioden, og tjente investorene sine mer enn 2000 prosent.

Pooh, en online moteforhandler, har utviklet 1320 prosent DSR. Andre britiske AIM-noterte selskaper på listen inkluderer Bioventics, Surrey, Ideogen og kompatibel programvareprodusent Biotechnology og UK Voting Company.

Med tanke på lidenskapen for teknologi som den eneste vekstkilden, er det bemerkelsesverdig at de fleste av disse små selskapene ikke umiddelbart gjør noe som ville være av interesse for de fleste VC -investorer.

En femtedel av selskapene i teknologisektoren utgjør 34 prosent av totalen, klassifisert som forbrukervennlige selskaper, og 13 prosent i industrisektoren. AB Dynamics, basert i Storbritannia, produserer testutstyr for biler basert på Bradford-on-Avon. I 2015 var det verdt million்லியன் 40 millioner, men i dag har det løpt opp til 418 millioner pund.

Når det gjelder landbrudd, produserte USA 28,8 prosent av Alta Fox -kursene, etterfulgt av Storbritannia med 15,4 prosent og Sverige med 12,5 prosent. Den hadde inntreden i Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark, Østerrike og Irland. Imidlertid er ingen selskaper fra Italia, Spania eller Sveits omtalt.

Det burde være noen leksjoner i dette. Med oppkjøpet av venturekapital og oppstart, ser ikke både investorer og beslutningstakere at Europa allerede har en veldig god rekord med å være de mest suksessrike selskapene for små, lønnsomme selskaper. For å finne dem må du imidlertid se litt hardere ut.

Miles Johnson er FTs ROM -korrespondent