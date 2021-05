European Space Agency planlegger måne satellittnavigasjon og kommunikasjonssystem

European Space Agency (ESA) har kunngjort at de har valgt og signert kontrakter med to konsortier for å utvikle sitt ‘Moonlight’ -prosjekt. Moonlight tar sikte på å lage et navigasjons- og telekommunikasjonssystem for Månen, ved hjelp av en konstellasjon av månebaserte satellitter og jordbaserte bakkestasjoner. De to konsortiene vil undersøke forskjellige elementer i det foreslåtte nettverket, slik at de ikke konkurrerer.

ESA (som ikke er et byrå for EU) er en viktig partner for US National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i Artemis-programmet for å returnere astronauter (inkludert den første kvinnen) til månen. ESA vil tilby tjenestemodulene til NASAs Orion-romkapsel, samt kommunikasjonsmodulen ‘Esprit’ for Lunar Gateway (en slags manøvrerende romstasjon som permanent vil bane månen, men endre sin bane og banehøyde etter behov. ).

“En varig forbindelse med månen muliggjør bærekraftig romforskning for alle våre internasjonale partnere, inkludert kommersielle romfartsselskaper,” sa ESAs direktør for telekommunikasjon og integrerte applikasjoner. Elodie Vau. “Ved å bruke en ESA-støttet telekommunikasjons- og navigasjonstjeneste for Månen, vil oppdagelsesreisende kunne navigere sømløst og overføre all kunnskapen som er oppnådd fra disse måneoppdragene til Jorden. Et robust, pålitelig og effektivt telekommunikasjons- og navigasjonssystem vil gjøre dusinvis av individuelle oppdrag planlagt for Månen mer lønnsomme og tillate mindre land å bli romfartsnasjoner, inspirerende neste generasjon forskere og ingeniører.

Moonlight-systemet vil være åpent for bruk av alle land med romfart. Det ville tillate romfartøy å lande hvor som helst på månens overflate. Lunar rovers kunne kjøre raskere over Månens overflate; faktisk kunne de fjernstyres fra jorden. Radioastronomer kunne installere fjernstyrte radioteleskoper på den andre siden av månen. Måneskinn ville også unngå behovet for måne romfartøyer, enten de er orbiter eller landere, for å bære langdistanse kommunikasjonssystemer for å opprettholde kontakt med jorden. Dette vil redusere kompleksiteten og kostnadene ved slike romfartøyer og tillate dem å bære flere instrumenter eller last, eller være mindre og lettere. Å senke kostnadene for måneskip vil tillate mange flere land å sende oppdrag til månen. Selv CubeSats (nanosatellitter) kan sendes til Månen.

De to konsortiene vil bli ledet av henholdsvis Storbritannias Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) og Italias Telespazio. SSTL-konsortiet vil planlegge hvordan man skal tilby tjenester for måneoverføring og kommunikasjon av data. Telespazio-konsortiet vil studere utviklingen av en månens navigasjons- og kommunikasjonstjeneste.

SSTL-konsortiet inkluderer også Airbus Defense and Space, Luxembourg-basert SES, Norges Kongsberg Satellite Services og to andre britiske selskaper, nemlig GMV-NSL og Goonhilly Earth Station. De andre medlemmene av Telespazio-konsortiet er det franske Thales Alenia Space, den kanadiske MDA, det tyske Telespazio Deutschland og OHB Systems, den spanske Hispasat og fem andre italienske eller italienske enheter: Altec, Argotec, Nanoracks Europe, Politecnico Milano og Università. Handle Luigi Bocconi.