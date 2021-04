European Super League: Real Madrid-president Florentino Perez sier planen venter

Kraften til fotballsupporterne var tydelig tirsdag da Chelsea-fans samlet seg utenfor Stamford Bridge for å protestere mot klubbens signering om å spille på ESL.

Real Madrid-kaptein Florentino Perez sier at European Super League (ESL) er en “ventetid” til tross for avgangen til ni av de 12 grunnlagene.

Den spanske klubben Atletico Madrid og italienske lag A.C. Milan og Inter Milan har også blitt eliminert systematisk.

“Vi kommer til å fortsette å jobbe,” sa Perez. “Prosjektet er på vent.”

Real Madrid, Barcelona og Juventus rykket ikke tilbake til tross for at Juventus var kaptein Andrea Agnelli sa at prosjektet ikke kunne fortsette nå.

I en tale på den spanske radiostasjonen Cadena Cheryl El Larguero sa Super League-president Perez at alle de 12 klubbene var “ikke ute ennå”.

“Du kan ikke komme ut av en slik avtale – de kontrollerer kontraktene,” sa han.

På spørsmål om straffen for å forlate prosjektet, svarte ikke Perez.

Perez gjentok poenget sitt ESL ble opprettet “for å redde fotball”, Det ble tidligere sagt at flyttingen ble gjort fordi unge mennesker “ikke lenger er interessert i fotball” på grunn av “spill av dårlig kvalitet”.

Han sa det var “trist og skuffende” at klubbene hadde drevet i “omtrent tre år” som svar på planen.

Han beskyldte UEFA-president Alexander Seferin og fotballtjenestemenn i forskjellige land for “aggresjon” og “trusler” mot ESL.

“Kanskje vi ikke forklarte det bra, men de ga oss aldri en sjanse til å forklare det,” sa 74-åringen.

“Jeg har vært i fotball i 20 år. Jeg har aldri sett trusler som dette. Det var som om vi drepte noen. Det var som om vi drepte fotball. Men vi har prøvd å finne ut hvordan vi kan redde fotball.”

Oppdatert Champions League med 36 lag, Begynnelsen i 2024 og ble enige om mandag, sa ESL-team i sin kunngjøring søndag at de ikke trodde UFAs reformer hadde gått langt nok.

“Champions League-formatet er gammelt og interessant fra kvartfinalen,” sa Perez.

“Dette formatet fungerer tydeligvis ikke, så fra starten av sesongen trodde vi at vi kunne ha et format der de viktigste lagene i Europa spiller mot hverandre.

“Vi innså at vi kunne tjene tall og tjene mer penger, og tjene mer penger for alle de andre lagene.”

Perez, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham – en av de ‘store sekserne’ i engelsk fotball – har vært tilbakeholdne med ESL fra starten.

“Noen på det engelske laget var ikke veldig interessert, og jeg ville ikke si hvem,” sa han.

“Det begynte å påvirke andre, de var ett år gamle og de var redde fordi de ikke ante hva som foregikk.

“Vi signerte alle en kontrakt, men jeg tror ingen trodde det noen gang.”