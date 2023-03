Europeisk offisiell «betaler» for gratis flyreiser i Qatar

Qatargate-saken, som rystet Europaparlamentet dypt, raste også (litt) for kommisjonen. Denne onsdagen bekreftet Europasjef Henrik Hololi at han har bestemt seg for å forlate stillingen som generaldirektør for transportavdelingen (DG Move) i selskapet, av egen vilje. Denne siden er som følger For avsløringer av nettstedet Politikk, Han påpekte i februar i fjor at mellom 2015 og 2021 hadde esteren reist til Doha ni ganger på Qatar Airways business class-flyvninger. Problemet: I en tid da EU (EU) hadde en lufttransportavtale med landet, ble disse billettene, i likhet med hans hotellopphold, betalt av Qatar eller organisasjoner nær regimet.

Selv om Hololi ikke brøt noen interne kommisjonsregler, er turene en flekk i en tid da mistanker om korrupsjon fra tidligere og nåværende MEP-medlemmer fra Marokko og Qatar påvirker bildet av Europaparlamentet og samfunnet for øvrig. Bedrifter. «Beskytt selskapets omdømme» Onsdag kom Kommissærkollegiet derfor «Det ble besluttet å utnevne Henrik Hololi som seniorrådgiver i Direktoratet for internasjonale partnerskap». dette, «på hans forespørsel», insisterer selskapet på at overføringen, som trer i kraft fra 1. april, på ingen måte er en påtegning eller erkjennelse av skyld. En innenlands igangsatt etterforskning av disse reisene til Qatar pågår faktisk fortsatt. Men Henrik Hololi foretrakk å vente «Beskytte selskapets integritet og omdømme»forklarer til Gratis Balas Ujwari, talsperson for kommisjonen. MR. Hololi vil bli erstattet av Maja Bakran Marcich, for tiden visedirektør for DG Move. Saken trakk oppmerksomheten til den europeiske ombudsmannen, Emily O'Reilly, som er ansvarlig for å sikre riktig styring av EU-institusjoner. I begynnelsen av mars skrev han til kommisjonspresident Ursula van der Leyen og spurte hvordan høytstående tjenestemenns reiseregler og reiseregler betalt av tredjeparter kunne reformeres. Selv om kommisjonen insisterte på at Henrik Hololi fulgte interne prosedyrer og ikke var involvert i forhandlingene om avtalen med Qatar, tok den affære. Fra nå av anerkjennes reiser betalt av tredjeparter bare hvis de er levert av medlemsland (samt Island, Norge, Sveits og Liechtenstein) eller av internasjonale organisasjoner (FN, G20 og G7). Så velg bort «gratis» reiser til tredjeland som Qatar. Imidlertid, Mr. Ujwari estimerte at «0,1 eller 0,2%» av reisene betalt av daglige ledere er outsourcet. Siden Henrik Hololei selv var ansvarlig for å vurdere sine egne interessekonflikter og kunne gi seg selv grønt lys til å reise til Doha, er administrerende direktører nå tvunget til å konsultere den ansvarlige kommissærens kontor. Deres funksjonsområde. Endringer som skal gjøres «Hjelp til å eliminere ikke bare interessekonflikter, men også oppfattede konflikter,» Mr. Ujwari forklarte.