Europeisk Super Cup: Manchester City vant trofeet på straffespark mot Sevilla

Manchester City begynte uten metronomen deres Kevin De Bruyne, hvis trener kunngjorde tirsdag at han vil være ute i flere måneder etter en skade påført mot Burnley fredag. Så Pep Guardiola valgte å stole på Cole Palmer og spesielt nykommeren Mateo Kovacic på midtbanen hans. En annen rekrutt, Josco Guardiola, gjorde opp for fraværet av Ruben Diaz i midtforsvaret.

Keeperne Ederson for City og Pounou for Sevilla skilte seg ut gjennom hele kampen, og hindret innsatsen til motstandernes angripere. Førstnevnte var spesielt avgjørende ved flere anledninger foran N-Neziri, men han klarte ikke å gjøre noe da et innlegg fra marokkanske Acuna headet ballen i nettmaskene (0-1, 25.).

Grealish til venstre og Palmer til høyre bundet inn i Skyblues» vinger, mens Holland var vanskelig å nå i aksen. Og løslatelsen kom fra Palmer, som headet ballen til den 21 år gamle engelskmannen Bauno på en serve fra Rhodri (1-1, 63.).

I de siste tjue minuttene dominerte City motstanden, selv om Sevilla visste å være farlige på kontring og med kryss. Men da begge klubbene ikke klarte å avgjøre, gikk det til straffesparkkonkurranse. Ni skudd senere sendte Gudelge sin innsats over tverrliggeren, og ga engelskmannen seieren.