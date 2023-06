Europeiske aksjer ligger an til å falle denne sommeren før oppgangen ved årsskiftet

© Reuters.



Investing.com – Analytikere i Morgan Stanley (NYSE::) rådet kundene til å forberede seg på en tøff sommer i europeiske aksjer, som de forventer vil falle 10 % i løpet av de neste månedene.

Spesielt forventer MS-analytikere at MSCI Europe-indeksen vil falle over sommeren på grunn av avtakende økonomisk vekst og avtagende markedslikviditet, før den tar seg opp igjen på slutten av året.

«Aksjers YTD-resiliens bør i økende grad testes i løpet av de neste tre månedene ettersom økonomisk momentum skuffer og likviditetsforholdene strammer seg,» skrev analytikerne i sitt notat datert 4. juni, og «vi ser hva som ser ut til å være sprekker.»

Banken uttalte at europeiske aksjer vil bli påvirket av global økonomisk vekst, som sannsynligvis vil avta betydelig i løpet av de neste to kvartalene, på grunn av styrken til den amerikanske dollaren, fortsatt pengeinnstramming og likviditetsproblemer.

Ser vi fremover, er banken fortsatt positiv til langsiktige europeiske aksjer, og forventer at en sommerresesjon vil bli fulgt av en bedring, takket være billigere amerikanske verdivurderinger. Dermed forventer banken at MSCI Europe General Domestic Index vil ende på 1 970 poeng, opp nesten 6 % fra fredagens stenging.

Til slutt kunngjorde MS også i sitt notat at de nedgraderte europeiske banker og forsikringsselskaper fra overvekt til nøytral, og trodde at sektoren ville slite med å prestere bedre i tilfelle en økonomisk nedgang og slutten av renteøkningssyklusen. Omvendt løftet analytikere legemiddelaksjene til overvekt og dagligvareaksjene til nøytrale for å reflektere en mer defensiv holdning for de kommende månedene.

