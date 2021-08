Europeiske aksjer stenger, Norges Intra leder gevinster

De europeiske aksjene steg fredag ​​etter at USAs sentralbank -leder Jerome Powell ikke viste tegn til at den amerikanske sentralbanken ville kutte et massivt stimuleringsprogram, mens eiendomsaksjene ble ledet høyere av Norges Entra ASA etter at en stor kollega tok andel i selskapet.

Den paneuropeiske Stoxx 600-indeksen stengte 0,44 prosent høyere på 472,34, med gruvedeler steg 1,9 prosent, mens eiendomsaksjer steg 1,5 prosent.

Dagens gevinster hjalp STOXX 600 med å lukke 0,75 prosent høyere for uken, etter flerdagers flat trading. Varerelaterte aksjer var ukentlig best og kom seg etter store tap.

Entra var best utført på STOXX 600 -indeksen, og økte med 4,6% da kollegaen Castellum kjøpte 11,8% av selskapets aksjer fra Norges statlige pensjonskasse.

STOXX 600 utvidet gevinstene etter den etterlengtede Powell -kunngjøringen, som forsikret investorer om at programmene som oversvømmet markeder med likviditet i løpet av det siste året, vil forbli på plass foreløpig.

Matt Wheeler, leder for global forskning på Forex.com, sa at Powells advarsel om risikoen for tidlig innstramming og hyppig henvisning til “for mye grunn til å dekke” for å nå Feds sysselsettingsmål tyder på at Fed kan forbli på vent til tidligst fjerde.

Amerikanske aksjer nådde rekordhøyder etter kunngjøringen, mens europeiske aksjer var mindre enn 1% fra toppen, da investorer så på økende koronavirus -tilfeller og bekymringer for å bremse økonomisk vekst.

En undersøkelse viste at fransk forbrukertillit gikk litt ned denne måneden, mens stemningen blant italienske bedrifter og forbrukere også gikk ned.

Delta-varianten av SARS-CoV-2 forventes bare å ha en begrenset innvirkning på økonomien i eurosonen, som fortsatt er på vei til sterk vekst i år og neste år, sa sjeføkonom i European Central Bank, Philip Lane, tidligere denne uken.

I London steg FTSE 100 etter hvert som tungvektsenergi- og gruvebørser sporet sterke råvarepriser.

FTSE 100 endte 0,32 prosent høyere på 7148,01, med BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Anglo American PLC og Rio Tinto Group alle støttet. Det steg 0,85 prosent fra forrige uke.

Energiaksjer, industriell gruvedrift og helsetjenester var de tre beste aksjene denne uken.