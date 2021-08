Energiselskapet Equinor jobbet onsdag med RWE Renewables og Hydro REIN på en søknad om utvikling av en “storstilt” havvindmøllepark i det norske Nordsjøen.

Ifølge en rapport vil selskapene samarbeide for å legge frem en plan for myndighetene i Norge for dette anlegget, som ligger i et område som heter Charlize Nordzjo II.

Paul Eitreim, konserndirektør i Equine for New Energy Solutions, beskrev Nordsjøen som “verdens beste vindkraftressurs.”

“Den store havvindmølleparken på Slirlige Nordsjø II kan spille en nøkkelrolle i å utvide Nordsjøen som et marint energiknutepunkt og skape nye forretningsmuligheter for Norge som energiland,” la han til.

Tidligere kjent som Stadoil, er Equines største partner Norge. Selskapet, som spiller en betydelig rolle i olje- og gassindustrien, forsøkte å diversifisere porteføljen til å omfatte fornybar energi.

Blant annet er den en stor tilhenger av Toker Bank Wind Farm, et stort havvindprosjekt utenfor kysten av Nordøst -England.

I juni 2020 åpnet norske myndigheter to områder i Nordsjøen – den nevnte Charlize Nortzjo II og en annen kjent som Utsira North – for marin fornybar utvikling.

I praksis tillater dette interesserte parter å sende inn lisenssøknader for fornybare energiprosjekter. Åpningen trådte i kraft 1. januar 2021.

Ifølge den norske regjeringen “lar” Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i fellesskap 4500 MW vindkraft genereres. Equinox, et datterselskap av industriselskapet Hydro, RWE og Hydro Rain, avslørte ikke størrelsen på prosjektet i onsdagens kunngjøring.

Selv om det lenge har vært knyttet til olje og gass, vil det sannsynligvis fortsette i fremtiden, og Nordsjøen blir et knutepunkt for havbris.

Prosjekter som Toker Bank vindpark har allerede store sjøluftanlegg som 174 turbinen og 1,2 GW Hornzia One.

Ifølge det danske energiselskapet Arsted dekker Hornsey One et område på rundt 407 kvadratkilometer og driver “mer enn en million britiske hjem.”

Tirsdag kunngjorde havneoperatøren Fort Ports planer om et “Renewable Energy Center” ved havnen i Leith i Skottland.

Det foreslåtte senteret, som vil bli støttet av 40 millioner euro (56,55 millioner dollar) Private investeringer, hvis de bygges, vil dekke et område på 175 dekar.

Ifølge de som står bak prosjektet, vil det gi “verdens største havhav til havs for å imøtekomme skipenes installasjon.”

I en uttalelse med kunngjøringen oppførte Charles Hammond, administrerende direktør i Fort Ports, flere faktorer som gjorde prosjektet attraktivt.

Han sa: “Leith, nær Nordsjøen, vil bli hjemsted for mange flere havvindforbedringer, sammen med Firth of Forts naturlige dype vann, noe som gjør det til et utmerket sted å støtte allerede planlagte utbygginger, men rørledningen til prosjekter som må fulgt strengt. “