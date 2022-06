Europeiske ledere bekrefter Ukrainas kandidatur: et «historisk øyeblikk» for Volodymyr Zhelensky

Ukrainas president Volodymyr Zhelensky fortsetterTelefonmaraton«Vi må etablere en full konsensus med europeiske ledere til fordel for ja.

Til sjefen for det ukrainske diplomati Dmitrij Kuleba, «I dag markerer starten på en lang reise vi reiser sammen«, sa han i en kort video sammen med sin europeiske motpart Joseph Borel.»Ukraina vil vinne. Europa vil vinne«, sa han på Twitter. Før han la til:»Det ukrainske folket tilhører en europeisk familie. Ukrainas fremtid ligger hos EU«.

Belgias statsminister Alexander de Gru gratulerte på Twitter.ENEn symbolsk milepæl i ukrainernes kamp for uavhengighet og demokrati«, før du legger til»Men starten på en lang og krevende reformprosess.«

Selv Moldova

Moldova får også kandidatstatus.

Dette er første gang medlemssøknader blir vurdert så raskt. Noen få uker. Vanligvis tar prosessen flere år. Men situasjonen er uvanlig. Ukraina er involvert i krigen. Moldova er direkte truet av Moskva og i begge tilfeller har russiske tropper okkupert en del av landet.

Det er klart at europeiske ledere ønsket å sende et sterkt og symbolsk budskap til disse to landene. En forpliktelse, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron: » For alt dette skylder vi en takk til det ukrainske folket som kjemper for å beskytte våre verdier, deres suverenitet og deres territoriale integritet. Jeg mener vi skylder oss selv å ta hensyn til den politiske situasjonen og ustabiliteten i Moldova og rausheten den har vist. «.

Dette resultatet markerer begynnelsen på en lang og komplisert prosess mot tilgang. Europeerne vil ikke unngå forhandlinger. De er lange. Til og med for lenge. Dette kan ta 10 eller 20 år, som mange europeiske ledere forklarer.

Georgia fikk ikke statusen

Charles Michael sa at Georgia, som offisielt søkte om medlemskap samme dag som Moldova, også vil få kandidatstatus når visse prioriteringer er løst. Europarådet «Anerkjenner sitt europeiske perspektiv«.