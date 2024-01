Europeiske selskaper sier at Big Tech bør søke råd fra rivaler om hvordan de skal overholde EUs regler – 16. januar 2024 kl. 14.00.

Schibsted, Allegro et pluss de 20 autres petites entreprises européennes et groupes industriels ont exhorté mardi Big Tech à leur demander leur avis sur la manière dont elle prevoit de se conformer aux nouvelles règles de l'EU visant à renforcer la concurrence avant de la date but Mars.

Som en del av sitt siste angrep på store teknologiselskaper, sa EU i september i fjor at 22 «portvakt»-tjenester, drevet av seks av verdens største teknologiselskaper, vil være underlagt Digital Markets Act (DMA) og dens liste over regler.

Digital Markets Act krever at disse portvaktene (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft og TikTok-eier ByteDance) driver meldingsappene sine sammen med konkurrentene og lar brukerne velge hvilke apper de forhåndsinstallerer på enhetene sine, inkludert andre.

Bedrifter har frist til 6. mars på å forholde seg til de nye reglene. I et felles åpent brev sa det svenske konsernet Schibsted, Polens Allegro og 22 andre selskaper at innsatsen så langt ikke ser ut til å være nok.

«Portvaktene har ikke engasjert seg med tredjeparter eller introdusert løsninger som ikke er i samsvar med DMA. Bedrifter og forbrukere er stort sett uvitende om hva som vil skje etter 7. mars 2024,» sa de.

Ifølge dem bør Big Tech «så snart som mulig engasjere seg i en konstruktiv dialog med bedriftsbrukere og andre interessenter, for eksempel bedrifts- og forbrukerforeninger, og raskt fremme samsvarsløsningene de tilbyr».

Andre underskrivere av brevet er det tyske selskapet Idealo, de franske teknologiselskapene Qwant og Le Guide, og de britiske selskapene Kelkoo, Proton og Vipps MobilePay.

Oppfordringen fra selskaper og ni bransjegrupper, inkludert News Media Europe, Coalition for App Fairness, EU Tech Travel og European Council of Editors, gjenspeiler lignende oppfordringer nylig fra EU-kommisjonens tjenestemenn. (Rapportering av Foo Yun Chee)