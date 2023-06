Eurosonen går inn i resesjon, BNP-justering ned

JegEurosonen gikk inn i en teknisk resesjon i begynnelsen av året med et BNP fall i to kvartaler på rad, med 0,1 % mellom januar og mars, etter et fall i samme størrelsesorden fra oktober til desember, ifølge reviderte tall den publiserte torsdag. Eurostat.

Det europeiske statistiske instituttet har så langt anslått en vekst på 0,1 % i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med forrige kvartal, og en vekst på 0,2 % i første kvartal 2023.

Den kraftige nedjusteringen skyldtes i stor grad den nylige nedgraderingen i tall fra Tyskland. Den ledende europeiske økonomien kunngjorde i slutten av mai at den hadde gått inn i en resesjon på grunn av vanskelighetene industrien står overfor.

Eurostat hadde allerede senket sitt BNP-estimat for første kvartal for eurosonen i midten av mai, opprinnelig annonsert til +0,3 %.