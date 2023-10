Eurostar mister momentum

For avreise, for en to-dagers flukt, blir London (England) ofte valgt for sin nærhet, spesielt takket være Eurostar. Men i dag er det ikke lenger så enkelt, og det er Brexits feil.

For å besøke våre gamle engelske kusiner, er det Eurostar. Du liker dette toget. Prisen er mye lavere. Så hvorfor koster en fransk-engelsk TGV så mye? Her er vi på Gare du Nord stasjon i Paris tidlig om morgenen. På den dagen, en times tålmodighet. Å styrke grensekontrollen er en av konsekvensene av Brexit. Situasjonen er slik at Eurostar må begrense antall passasjerer. Hver morgen legges det ikke ut 89 seter for salg for å unngå trengsel ved kontroller og forsinkelser. Som en bonus er plassene dyrere.

Prisene har blitt hevet

Ifølge selskapet er gjennomsnittsprisen for en flyreise Paris-London 82 euro. Av dette beløpet skal 21 euro finansiere nett og elektrisitet, og 24 euro til forkjørsrett i kanaltunnelen. Resten går til lønn til jernbanearbeidere, men også til kjøp og vedlikehold av tog. Imidlertid oppstår et annet problem ved Calais-Freton (Pas-de-Calais) stasjon. Her passerer Eurostar, men siden 2020 stopper den ikke lenger. På grunn av koronavirusutbruddet ble stansen suspendert og ble aldri gjenopptatt. På hennes forespørsel overtar Eurostar sin strategi: å foretrekke tog mellom større byer.