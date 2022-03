Eurovision 2022: Høyttaleren skal representere Norge

19. februar, Høyttaler Vant finalen Melodi Grand Prix På Oslo I Norge. De norske gule ulvetvillingene skal være representert Norge Å gjøre Eurovision Song Contest 2022 Med bildeteksten «Gi den ulven en banan». De 66. Eurovision Song Contest Det vil finne sted 14. mai 2022 i Torino, Italia. Gruppen, hvis identitet er et mysterium, ble opprettet spesielt for Melody Grand Prix (MGP). Bare fornavnene til Keith og Jim har blitt sluppet. Vil du vite mer før finalen?

Hvem står bak den norske delegasjonen Subwoofer på Eurovision 2022?

Dette er hele mysteriet med sistnevnte Melodi Grand Prix Det fant sted 19. februar 2022 på Fornebu Arena i Oslo. I følge skandinaviske kommentatorer tok Norge et dristig valg ved å velge ut maskerte ulver til å representere landet under Eurovision Song Contest neste mai. Sangen «Give That Wolf Banana» er morsom og sexy om ikke litt dum. Ingen vet hvem som gjemmer seg bak disse gule ulvemaskene. Bare Keith og Jims fornavn ble filtrert. De får følge av tre maskerte dansere og en «oversetter» som snakker på deres vegne. Representant for Norge i TIX, Eurovision 2021Pekte på å vite identiteten til høyttaleren, men ønsket ikke å avsløre det.

Brødrene til Yilwis-tvillingene bak de gule ulvene?

Spekulasjonene florerer og raser skjuler Yilvis bak disse ulvene fra det interkalaktiske rommet. Komedieduoen av brødrene Vegard og Bård Ylvisåker har vært fremtredende i den norske scenen siden 2000. Suksessen til The Fox (What the Fox Says?) begynner i 2014. I musikkvideoen deres legger de. Scene kledd som rever. Bortsett fra popmusikken, tyder likheten med ulvedansen på at det kan være bergensguttene!

Et av medlemmene i A1 under dekke av interkalaktiske ulver?

Andre spekulasjoner, gule fremmede ulver Gout Ormasen og Ben Adams. Ben Adams er en britisk sanger, mest kjent som medlem av Boyband A1 på 1990-tallet, som tok tittelen til berømmelse. Ha ha «Ta meg». Han ble med i MGP i 2010. Goud Ormasen ble kjent i første sesong av Norsk Idol. Han konkurrerte i MGP i 2010 og igjen i 2013. Begge hovedpersonene nektet å kommentere til journalister om årsakene til deres ankomst til MGP-kvelden.

Kommer sannheten frem før den første semifinalen i Eurovision 2022 tirsdag 10. mai 2022? Fortsettelse følger

Høyttalerdans går viralt i Norge

Øk volumet og lær høyttalerdansen! «Gi den ulven en banan» var en hit på norsk fjernsyn, men også på nett. Mange har lært seg dansestrukturen til gule ulver og har utfordret seg selv på sosiale nettverk og spesielt TikTok. MGP-vinnere er smarte fordi det er passende å være på denne plattformen for å tiltrekke seg unge mennesker. Sanger eller danser blir virale takket være TikTok.

Så, er foredragsholderen klar for Yum Yum-utfordringen?

⁇

66. utgave av Eurovision Song Contest i Italia

I 2021 vant italieneren Meneskin den berømte Eurovision Song Contest i Rotterdam, Nederland. Så det er den italienske måten å organisere dette arrangementet på 14. mai i Torino. Den 65. utgaven vil bli presentert av Laura Poussini, Alessandro Catalan og Micah. I år deltar 41 land i turneringen. Det spilles 2 semifinaler 10. og 12. mai. Norge skal spille i andre halvdel av 1. semifinale.

Vi sees direkte på fransk fjernsyn 10. mai for den 1. semifinalen i Eurovision Song Contest med slagordet The Sound of Beauty!