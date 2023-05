Eurovision 2023: Den ukrainske artisten forsvarer Lorraine etter at hun skal ha stjålet den

«Kontrovers brøt ut enormt under en sang med tittelen»Samme tatovering«Micah Newton ble utgitt under navnet hans på iTunes og Spotify, og ble nok en gang tvunget til å reagere.»Jeg vil ikke kommentere Eurovision og Lorraines sang, men jeg må. Først og fremst, gratulerer Lorin med suksessen. Han er en fantastisk og unik kunstner. Mine beste ønsker til ham. Det jeg ikke liker er at jeg ble involvert i historien, og nå sendte en venn av meg en tekstmelding til meg og spurte om jeg la ut den tråden for å bash Lorraine. Jeg visste ikke engang at du kunne bruke navnet mitt til å publisere en sang på disse plattformene. WTF?«, svarte hun sjokkert.

«Det er veldig trist at fansen hans nå har kommet sammen for å forstå hvorfor jeg gjorde dette og for å skamme meg. Ærlig talt, jeg er en god person. Jeg synes kvinner bør støtte hverandre. Vi er alle tiltrukket av hverandre, ikke sant? Det kan skje. Siden jeg skriver mine egne sanger, bekymrer jeg meg alltid for å kopiere meg selv uten å vite det. Vi er kunstnere og vårt eneste mål er å skape for å underholde deg og uttrykke følelsene våre«, hun sa.