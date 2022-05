Eurovision: Belgia og Jeremy McKee kvalifiserer seg til finalen i turneringen!

Blant de gule ballongene i Finland (en av de store alternativene), sirenene til Kypros, den romerske tyrefekteren, men serberen som «drømmer» om tilskuerne, og «fiskenettet» Vonca i hodet på den australske eller georgiske willy, denne andre semifinalen holdt løftet om talent og kitsch. En spesiell merknad til San Marinos Metalheads Rodeo-fans er Jean-Louis Lahaie og Maureen Lewis som siterer en brukers melding på RTBF som sier at sangeren er «den skjulte sønnen til Boy George og Walker Texas Rangers».

McKeesey: «Baby, jeg ble ansett som en søster»

Etter å ha kvalifisert Ukraina men Moldova, Litauen eller Norge for den latterlige taft-punken tirsdag i første semifinale, Vrien av den andre semifinalen i den 66. utgaven av Eurovision Song Contest avsa sin dom torsdag kveld. 18 løp noen ganger i Kitch-land – Belgia endte på 16. plass på kvelden – 10 nasjoner var i stand til å slå Sesame i lørdagens finale. Det vi kan skrive er at vår belgiske representant, Jeremy McKeez, visste hvordan vi skulle bære fargene våre høyt og tydelig. Han hadde et stemmeproblem for noen uker siden. Sammen med danserne som har fulgt ham siden seieren i The Voice Belgium sesong 9, har den tidligere fotballkeeperen – hos Virton – tjent poeng i livet. RTBF Telecroset – Regjeringen har ingen frykt for scenen foran millioner av tilskuere denne torsdagskvelden da han opptrådte foran et tomt rom under tjenestene. Passasjen hans og opptredenen hennes på Miss You, som lenge har vært på topp 10 av over 1,3 millioner streaming- og bookmaker-titler, og prestasjonen hennes – truffet av stemmen hennes – vil tilskrives hennes tidligere trener Mama PJ, Scott. – og hans scenetilstedeværelse (sølvjakke, hårkoreografi). Sangen hans, Miss You, Jeremy McKee’s ga denne sangen «delt» alt. Kort sagt, feilfri … ingen villedende notater!

Jeremy trente i musikkstudioet … Red Devil Jason Denier

Den andre Eurovision-semifinalen ble sendt på hans portrett under trening, Jérémie Makiese uttrykte tillit til RTBF. I en alder av 13 var han allerede uteksaminert fra den lokale konkurransen The Voice Berkeley og hadde allerede skapt oppsikt. «Men når du har blitt fortalt at du er en sanger som 13-åring, blir du sett på som en sissy, emosjonell gutt. Det er ikke bra å bli betraktet som en søster.» Han la til: «Det var vanskelig å akseptere veien min. Utenfor familien min ville jeg ikke at folk skulle vite at jeg kunne synge.» Vi får også vite at før The Voice dukket opp i Belgium 9, var det en viss Jason Denier som trodde på ham. Celebrity Diable Rouge har designet et musikkstudio hjemme for ham slik at han kan gjøre stemmen sin uten å bli sett.

I svarte (Alessandro Cattelan), gule (Mica) og røde (Laura Bouzini) Eurovision-kostymer – leverandørenes sjokk Dommen over stemmene avgitt av trioen? Ved siden av Sverige (de 4 beste bookmakerne etter Ukraina, Italia og Storbritannia), men Tsjekkia, Aserbajdsjan, Polen, Finland, Estland, Australia, Romania og Serbia (først nevnt!) kvalifiserte de seg til finalen lørdag 14. Kan. Det vil bli holdt i Torino med totalt 25 land, inkludert Frankrike, Spania, Storbritannia, Tyskland og Italia. Mer 12 12 poeng for Belgia?