Eurovision-fans ber Nicola Sturgeon om skotsk deltakelse som den norske deltakeren Luis Kabaldi dobler

Eurovision-fans bombet første statsminister Nicolas Sturgeon med en forespørsel om en skotsk sangoppføring – mens de så kampen – så Louis Cabaldi Doppelg ெ nger.

Skottenes fans var like begeistret for Norges inntog som vår egen Louis Cabaldi.

Sosiale medier ble sprø med en vits som heter “Louis Cabaldis Elton John Grid”.

En annen sa: “Det ser ut som denne norske giveren Louis Cabaldi testet i en fancy klesbutikk # Eurovision. ”



(Bilde: Eurovision)



En annen sa: “Husker du biffen mellom Louis Cabaldi og Gallagher?

“Vel, det har bare kommet til et hode nå. Louise bandt en Gallaghers solbriller og gikk inn. # Eurovision Til Norge. ”

Da fans så utseendet til Kabaldi, trodde de det var den perfekte muligheten til å høre sin egen sang fra den første ministeren for å representere Skottland.

Skotsanger Amy McDonald ble nummer tre som representerte Skottland i Tysklands gratis Eurovision-sangkonkurranse forrige uke, men mange musikkfans ønsket å presentere seg for å representere landet.



(Bilde: Leslie Kelly / Glasgow Live)



En sa: “Håper IcNicolaSturgeon Noen drinker og kos # Eurovision Planlegger hvordan Skottland vil fungere som et uavhengig land. ”

En annen spurte: ” IcNicolaSturgeon Garanterer du at et uavhengig Skottland vil delta i Eurovision? # Eurovision#snp#scotlandineurovision. ”

Mange av tilbudene og ideene til den originale sangen er morsomme.

Noen foreslo at Still Gamine Jack og Victor skulle dele sine beste pubsangmomenter for landet.

Songwriter Lou Hickey sa: “Jeg vet at jeg sier dette hvert år, men jeg går videre denne gangen. IcNicolaSturgeon Kan jeg være i Skottland, vær så snill? # Eurovision Oppføring når vår tid kommer?

“Jeg ville ha våknet fra en kløft på en gigantisk Nessie iført en strålende tartan og alt flytende kjole!”

En kvinne som hevdet å være lærer sa: “Jeg har vært klar til å reise inn i Skottland resten av livet … # Eurovision ”

En annen sa: “Det er drømmen min å representere et uavhengig Skottland i Eurovision i en alder av 44 år i et loch ness monster kostyme.”

En annen spurte: “Hvis Skottland går fri, vil Lulu seier bli Skottlands seier? # Eurovision ”