EUs militære nyheter: Clegg | Forhindre at verden sender tropper ‘innen måneder’ når Dale sveiper inn | Nyheter

I går i går sa Portugals forsvarsminister Joao Gravinho at han håper arbeidet vil bli godkjent i juni.

Seksti portugisiske soldater som ble sendt til den tidligere portugisiske kolonien Mosambik, gjennomgår fire måneders trening for elleve mozambikanske tropper i mai for å motvirke opprøret, dele etterretning og bruke droner for å overvåke militante bevegelser.

Gravinho sa at EUs mål ville være å utvide Portugals oppdrag i stor skala, og la til at Portugal var klar til å skaffe 50 prosent av arbeidskraften.