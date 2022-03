Evelyne Dhéliats hyllest til Jean-Pierre Pernaut, TF1s sjefspresentant, klokken 13.00.

I et intervju med Télé 7 Jours beklaget evelyne Dhéliat Jean-Pierre Pernauts livsstil.

Den 9. mars fant begravelsen til Jean-Pierre Bernard sted i basilikaen Saint-Claudilde i Paris. Mannen som ga TF1 ved 13-tiden i mer enn 30 år døde 2. mars i en alder av 71 år av lungekreft.







Under et intervju med Télé 7 Jours hyllet Fvelyne Dhéliat, en TF1-værmelding som deltok i begravelsen, Jean-Pierre Pernaut. Som hun snakker med sin mangeårige venn, kommer hun sannsynligvis til å angre: » Men hvorfor hadde du en så dårlig intensjon når du bare hadde gode ting? Hvorfor dro du? På dette tidspunktet er det i våre hender å gi dine kolleger, dine venner, dine kjære, et stort oppstyr! Jeg bruker øyeblikket jeg dikterer talen min til været til å stoppe deg fra å røyke den ekle sigaretten, hvordan jeg vil spole tilbake livets film. ⁇

Evelyne Dhéliat har ikke glemt mange av minnene hun hadde med Jean-Pierre Pernaut: » La oss ikke glemme å angre på bare de gode stundene. Morgen-«snacks» på kontoret ditt, med regionale produkter, hentet inn av journalister som elsket deg veldig høyt; Lunsj etter kl. 13.00 på TF1 Self-Catering … Du delte øyeblikk av avslapning med mannskapet ditt, til tider, latter (…) og latteren din, nettopp, hes og munter, hørte vi fra enden av korridoren. ⁇