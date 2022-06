Eventyrere som befinner seg i «Koh-Lanta: Le Totem maudit» legger ut her

Denne tirsdagskvelden tok publikum opp kompasset og fulgte retningen Gå Landa I TF1. Også, med god grunn, førte eventyrspillet til en test av identitetsorientering. François, Ambre, Bastien, Géraldine og Jean-Charles har implementert «Warrior»-modusen og ønsker å gjøre alt for å få sin plass i de berømte polene. Gå Landa. Amber sammenligner «Katastrofe Jane«:»Krigeren i meg våkner«, Hun sier.»For meg er orientering en drøm Go-Landa! ”, Introduserer Geraldine for sin del.

Denis Brogniart gir instruksjoner. Som vanlig gjemmer det seg tre boksere i jungelen. Eventyrere må først finne det oppreiste stubbeområdet, det være seg en stein- eller bambusklynge med prikker. Når området er identifisert, må de finne et fyrtårn innen 15 trinn i omkrets og returnere til Denise med fargen og tallet som indikerer retningen og antall skritt de skal ta for å finne den berømte bokseren. De tre eventyrerne kvalifiserer seg først til stolpene for å finne dolken. Men med unntak i år vil to «tapere» konkurrere i den andre orienteringsprøven. På spill? En plass i fjerde post … Forbannet.

Amber og Jean-Charles går mot steinen. Mot stubben bygget av Geraldine og Bastian, går Franுவாois alene mot bambushytta. Jean-Charles oppdaget snart den prikkete steinen og fyret knyttet til den. Og dette, i det engstelige synet av Amber som innser at venninnen hennes er på rett spor. «Dette er min plass i innlegg i faresonen, så vi tenker på rare ting«, kunngjør den unge kvinnen. Etter å ha passert Denise Progniart, oppdaget Jean-Charles boksing, noe som indikerer retningen å forfølge.»Alle mine Gå LandaJeg hadde rumpeskudd etter rumpeskudd«, Det kaster en utrolig outsider. Totalt ville det tatt 36 minutter å akseptere utfordringen. «For meg ødelegger det alt jeg pleide å synes var latterlig«, sier mannen som egentlig ikke skinte i tidligere saker.

På sin side finner både Geraldine og Bastian den oppreiste stubben og fyret. Dessverre velger Bastian feil farge når han leter etter retningen hans. Han, i motsetning til Geraldine, blander lyseblått og grønt. I skogen innser den unge mannen feilen sin og begynner motvillig å følge følgesvennen sin. «Jeg ville ikke gjøre dette, men jeg var forvirret«, sier han. Teknikeren for rope access tapte imidlertid mye tid og fant Geralds boksing.»Jeg flyr, jeg har ikke mye smerte, jeg er kald overalt.», Geraldine, løper mot programlederen. Mamma brast i gråt da lyset ble tent.

Dessverre slutter Ambrey og Bastian seg til Fran மண்டலois i sonen hans. Men brannmannen, sliten, når målene sine. Han fortjener den siste av stillingene … normal.

«Bitter suksess»

Andre orienteringsprøve for Bastian og Paraply. For å finne den forbannede boksen må du finne det nakne treområdet og gå 29 skritt nordover. Etter å ha skrapet i gulvet på knærne i en time, fant Bastian til slutt den berømte gjenstanden. «Det var en bitter seier«Amber starter med en ung mann som hevder å ha vært like heldig som han selv som fant boksing.»Det var en veldig kompleks testAmber forklarer. Jeg ble veldig skuffet. Jeg føler at det er over. Jeg kan være stolt av eventyret mitt.«

Post-testplakaten er nå kjent. Jean-Charles, Geraldine, Franசois og Bastian vil delta i den siste utfordringen. Gå Landa Finn ut neste tirsdag på TF1