Everest Govt-saker belyser avgjørelsen om å åpne Nepalfjellet Nepal

De første tilfellene av Govt-19 har blitt identifisert i Everest Base Camp, som fornyer beslutningskonflikten. Nepal Å åpne det høyeste fjellet i verden for klatrere.

Tilgang fra den kinesiske siden av Everest har blitt stengt for utenforstående, og Nepals beslutning har blitt undersøkt midt i en global epidemi, da noen reiseoperatører på nepalesisk side øker prisene.

Den norske klatreren Erland Ness ble opprinnelig antatt å lide av lungebetennelse – en tilstand forbundet med høydesyke – og ble fløyet til Kathmandu med helikopter, hvor han testet positivt for covit.

“Min diagnose er Govit-19,” sa Ness. “Jeg har det bra nå … sykehuset tar vare på (meg).”

Ness ble evakuert med helikopter og kjørt til et sykehus i Kathmandu etter å ha tilbrakt tid i Everest baseleir. Den norske kringkasteren NRK sa at en sherpa i partiet hans også hadde testet positivt.

“Jeg håper ingen andre blir berørt … høyt på fjellet. Det er ikke mulig å evakuere mennesker med helikopter når det er over 8.000 meter,” sa Ness, en norsk kringkaster, til NRK.

“Å puste i høye høyder er allerede vanskelig, så ethvert sykdomsutbrudd blant klatrere utgjør en helserisiko.”

Ness sa at han testet negativt før han forlot Norge og mens han var isolert i Katmandu, og gikk raskt til baseleiren for å unngå å bli smittet med koronaviruset på vei til fjellet.

“Planen er å bestige fjellene raskt for å sikre at vi ikke blir skadet … Jeg var uheldig, jeg kunne ha gjort mer selv når det gjelder helseforholdsregler,” la Ness til.

Mens noen vestlige virksomhetsklatreselskaper har kansellert turer i år på grunn av bekymringer for koronaviruset, fortsetter andre selskaper, inkludert flere selskaper med base i Katmandu, planene for denne sesongen.

Mens Nepal har insistert på isolering av klatrere før de dro til Everest baseleir, har noen observatører uttrykt bekymring for tvetydigheten i reglene, ikke minst fordi frykt for at symptomene på Kovit-19 lett kunne forveksles med høydesyke – skjedde med Ness – og virkningen av flere epidemier på fjellet.

Tidligere denne uken skrev Alan Arnett, som beskrev Everests innsats for bloggen sin, om økt aktivitet i baseleiren.

“Everest-basecampen fylles raskt opp. Sherpas 1 og 2 er opptatt med å sette opp og lagre leirer. Så langt er de faste tauene satt i en høyde av 24.000 fot i det gule båndet. Som nevnt tidligere er det noen trekkere i vår , så for de av dere som snakker, føles dehusene og stiene tomme. “

Nyheter om de første koronavirustilfellene ble brutt av avisen Outside tidligere denne uken, som så et intervju med Sangeetha Boud Tele, frivillig i Himalaya Rescue Association.

“Selvfølgelig bryr vi oss … det er en Som et jordskjelv Situasjonen, ”sa Bouddell.

Dawa Steven Sherpa, en asiatisk trekker, sa at alle i baseleiren var bekymret. Nepal har utstedt 377 tillatelser til å bestige fjellet i år, og det endelige tallet forventes å være høyere enn 381 utstedt i 2019.