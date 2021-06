Everton har bekreftet umiddelbar løslatelse av Rangers-koblede midtbanespiller Mohamed Besik, mens den norske internasjonale Josh King også er tilgjengelig gratis.

I den siste fasen av overføringsvinduet i fjor, i oktober 2020, ble BASIC fusjonert med Ibrax med en lånetransfer. [Glasgow Times].

Steven Gerrard svarte på rykter på den tiden, men da spilleren ble fortalt at han hadde reist til Glasgow for medisinsk behandling, nektet han ikke for interessen. [Glasgow Live].

Kerr lånte deretter Pongani Chung fra Amiens og Besik for å bli på Goodison Park, selv om han ikke gjorde Evertons førstelag i samme turnering hele sesongen.

I en teamoppdatering som ble utgitt fredag ​​ettermiddag, bekreftet Tophis at 28-åringen vil avslutte sin syv-årige periode i klubben når kontrakten utløper senere denne måneden.

| Vi kan bekrefte de utgående spillerne i dag #EFC Når deres nåværende kontrakter utløper på slutten av måneden. Vi vil takke alle spillerne som forlot klubben for deres bidrag. – Everton (ver Everton) 4. juni 2021

Så han får gratis utveksling, og det vil være interessant å se om Kers fornyer interessen, det er behov for å styrke en del av midtbanen.

Besik er en tøff taklende dyp midtbanespiller som har blitt slått 45 ganger på internasjonalt seniornivå av Bosnia og Hercegovina. Han lister opp Rangers-partnere Hamburger SV og den ungarske siden Ferenc Varos og Middlesbrough og Sheffield United (begge långivere) som tidligere klubber.

Tilgjengeligheten av Josh King kan også utløse Kersey interesse, ettersom han er satt til å bli løslatt etter en seks måneders periode hos Mercedes.

Den 29 år gamle norske spissen klarte ikke å score på kort tid, men han har scoret 48 Premier League-mål til sitt navn siden sin tid i Bournemouth og 17 internasjonale kamper.

Rangers kunne absolutt gjøre det verre enn å hente inn en spiller av hans avstamning gratis i sommer.

I andre nyheter kunngjør den dekorerte tidligere Rangers-forsvarer sin pensjon og påtar seg treningsansvar på heltid.