Moyes Keane sies å være Everton uvillig til å gå ut på et nytt lån, og vil gi ham en fast avtale.

Keen, 21, har ennå ikke vist sine sanne farger på toffe siden han kom fra Juventus i august 2019. Mercedes betalte 27 27,5 millioner euro og 2,5 millioner euro til Old Lady i tillegg til den italienske stjernen. Men de har fortsatt ikke sett mye inntekter, med Keane som scorer to ganger fra 29 Premier League-opptredener i sin første sesong.

Han startet 2020-2021-kampanjen med dekor fra Goodison Park, men lånte fra Paris Saint-Germain i oktober. Dette viste seg å være en vellykket midlertidig jobb i den franske hovedstaden.

Den Versailles-fødte stjernen starter klokka 22 LQ1 i 26 opptredener og blomstret i Parc des Princess. Han har scoret 13 seriemål og 17 løp i alle konkurranser, og det ser ut som PSG ønsker å få ham tilbake.

Mauricio Pochettino er en fan, og oppfordrer klubbsjefer til å gjøre det de kan for å få det til. Det sies at de ønsker en annen låneavtale med muligheten til å kjøpe.

Keane sies å være fornøyd med flyttingen, og sportsdirektør Leonardo venter nå på å høre fra Everton. Ny leder Rafa Benitez har bare kommet til Goodison Og allerede Det er en vanskelig beslutning å ta.

Men dette ser allerede ut til å ha blitt gjort på den tidligere Hellas Verona gjeldsmannen. Sky Sports Reporter Ben Ground Nordvestorganisasjonen sier at de ikke vil like ideen om et nytt lån.

De er klare til å forlate ham i sommer, men det skal være på permanent basis. Ellers vil han kjempe om førstelagsplassen fra Premier League-klubben.

Benitez Keane bør veie alternativene

Mannen med de ni assyriske hattene har uten tvil poser med talent, men det skjedde ikke i Everton. Han har vist mye løfter med PSG, og det er rapporter om at Juventus også er interessert.

Han kom til ungdomslagene i Torino og spilte i 21 seniorkamper og scoret åtte ganger. Hvis han kunne reflektere den slags form for blues, ville det være fornuftig å ha ham i klubben.

Dominic Calvert Lewis Hovedspissen har vært men Manchester United er knyttet til et trekk. Det gjenstår å se om det vil skje, men han blir og Keane vil være på vei.

