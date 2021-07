Everton flyr til USA med nye overganger og en spennende unggutt på laget

Everton har fløyet til USA for å delta i Florida Cup onsdag morgen, med to nye signaturer.

Andros Townsend og Asmir Begovic, som bekreftet sine respektive gratis overføringer tirsdag kveld, var på flyet mens bluesen var forberedt på å akselerere produksjonen før sesongen.

Det tidligere USA ga ut en video fra setet sitt til sin Instagram-historie.

I mellomtiden, Everton Den nye keeperen kan sees i videoen som ble utgitt av klubben mens flere spillere klatrer inn i prosjektet før de forlater Mercedes.

Klippet, som er lagt ut på sosiale medier, inneholder Michael Keane, Mason Holgate, Ben Godfrey, Seamus Coleman, Alex Iwobi – og unge Charlie Whittaker.

17-åringen har så langt spilt i en av Blues ‘to treningskamper på Pinch Farm, hvor Rafa Benitez’ side beseiret både Agrington Stanley og Blackburn Rovers på treningsleiren de siste kampene.

Han scoret nylig fem mål og fem assists i fem Premier League 2-opptredener for Under 23-årene i klubben.

Everton har ikke gitt ut en full tropp for reisen til USA, men har antydet at Lucas Dickney kommer tilbake med troppen sin for turen.

Den franske internasjonale postet et bilde til sin Instagram-historie onsdag morgen: “Det er på tide å dra.”

Forsvareren fikk en lengre pause om sommeren etter å ha blitt utnyttet med sin nasjonale side i Euro 2020.

I mellomtiden ble det bekreftet på tirsdag at Fabian Delph ville bli hjemme som en forholdsregel fordi han måtte isolere seg etter å ha kontaktet noen med Covit-19.

